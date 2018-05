A Fidesz frakcióvezetőjévé választották Kocsis Mátét

Egyhangú döntéssel a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjévé választották Kocsis Mátét a nagyobbik kormánypárt megválasztott képviselői a frakció csütörtöki alakuló ülésén - jelentette be a frakcióvezetői posztról leköszönt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.



Közölte azt is: az Országgyűlés elnökének továbbra is Kövér Lászlót, alelnökének Lezsák Sándort és Jakab Istvánt jelöli a Fidesz-frakció, míg a törvényalkotási bizottság elnökének - aki egyben parlamenti alelnök is - Hende Csabát.