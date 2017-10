A Fidesz szerint az ellenzék csak becsapni tudja az időseket

Az ellenzék csak becsapni és sértegetni tudja az időseket - közölte a Fidesz-frakció az Idősek világnapja alkalmából vasárnap. A Fidesz-frakció közleménye szerint az ember azt gondolná, hogy az idősek megbecsülése, tisztelete nem lehet kérdés, de sajnos az elmúlt időszakban azt látják, hogy ez mégsem így van. Az ellenzék csak becsapni és sértegetni tudja az időseket - fogalmaznak.



A baloldalon ma is ugyanazok osztozkodnak, akik kormányzásuk alatt elvettek az idősektől egy havi nyugdíjat. Hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelték a gáz árát és duplájára az élelmiszerek áfáját. Az pedig különösen megdöbbentő, hogy ma már az ellenzék a nyugdíjasok sértegetéséig is elmegy. Vona Gábor megengedhetetlen stílusban beszélt a nyugdíjasokról, a Jobbik alelnöke és frakcióvezetője a napokban pedig már egy elhunyt nyugdíjas nőn gúnyolódott - írják.



A Fidesz-frakció közleményében hangsúlyozza: a nyugdíjasok a kormánypártokra számíthatnak. A nyugdíjak értékét 2010 óta megőrizzük, a rezsicsökkentéssel és a legfontosabb élelmiszerek áfájának emelésével több pénzt hagytunk a nyugdíjasoknál, és az idősek biztosak lehetnek benne, hogy ezután is mindent meg fogunk tenni, hogy biztonságosabbnak és kicsit könnyebbnek érezzék a mindennapokat - írja a Fidesz-frakció közleményében.