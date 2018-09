A Fidesz szerint az Európai Bíróság itt akarja tartani a bűnözőket ahelyett, hogy kiutasítaná őket

Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója kedden Budapesten újságíróknak arról beszélt, hogy az Európai Bíróság napokban hozott ítélete szerint egy emberölési kísérletet elkövető afgán menedékkérőtől nem tagadhatja meg Magyarország a menedékjogot.



Sadzsin Ahmed menedékjogát azért vonta vissza, majd újbóli menedékkérelmét azért utasította el Magyarország, mert emberölés kísérlete és más súlyos bűncselekmények miatt jogerősen elítélte a magyar bíróság - ismertette a politikus. Megjegyezte: az Európai Bíróság egy bűnöző mellé állt Magyarországgal szemben.



Hidvéghi Balázs kitért egy szeptember elején történt esetre is, amikor egy másik afgán migráns egy budapesti gyorsétteremben erőszakoskodott egy nővel.



A migránsokat mindkét alkalommal a "Soros-hálózathoz" tartozó Helsinki Bizottság segítette és képviselte. A Helsinki Bizottság és a hozzá hasonló bevándorlást támogató szervezetek tehát abban érdekeltek, hogy minél több migránst hozzanak be és tartsanak bent Európában, még akkor is, ha veszélyes emberekről, bűnözőkről van szó - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



A Fidesz szerint azonban bűncselekményt elkövetett embernek nem jár menedékjog, különösen akkor, ha a befogadó országban követi el tettét - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.