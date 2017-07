A fogyatékkal élő gyerekek oktatását nem biztosítja az állam az ombudsman szerint

A közlemény szerintalapjogi biztos több súlyosan, illetve halmozottan fogyatékos gyermek szülőjét képviselő civil jogvédő szervezet beadványa alapján indított vizsgálatot.Jelentésében az ombudsman felidézi a köznevelési törvény előírását, amely szerint, amelyhez egyenlő eséllyel kell hozzáférnie valamennyi tanulónak, így a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyerekeknek is.A biztos ugyanakkor arra is rámutatott, hogy, így eleve ismeretlen az ilyen tanulók pontos száma., a szükséges férőhelyek megteremtésére. A biztos aggasztónak nevezte, hogy ezért nekik csak az otthoni vagy az ápoló-gondozó intézményben zajló fejlesztő nevelés-oktatás lehetősége marad.Ugyanakkor, és a fogyatékosság típusához igazított szakirányú felsőfokú pedagógusképzés sem felel meg a követelményeknek. Emellett sokszor még- sorolták a közleményben.Az ombudsmani jelentés összegzésében kitértek arra:. Itt a tanulók az oktatás mellett jogosultak egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásra is.: az egészségügyi elem dominál benne, miközben az ahhoz szükséges személyi (ápoló személyzet, gyógytornász) és tárgyi feltételek (speciális eszközök) sem állnak maradéktalanul rendelkezésre.A biztos szerint, nem egyeztethetőek össze a Fogyatékossággal élők jogairól szóló és a Gyermekjogi egyezményből eredő, Magyarországon is kötelezettségként vállalt előírásokkal., az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének, a tényleges oktatás feltételeinek biztosítására.Ide tartozik a világos fogalommeghatározás, a megfelelő számú férőhely létrehozása, a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az intézménybe való eljutás megszervezése, valamint a kulcsszerepű szakértői bizottságok diagnosztikai eljárásának és intézménykijelölő szerepének egyértelműsítése - írták.