A FŐKÉTÜSZ is vizsgálná a sumákoló kéményseprő-cég tulajt, de betegállományban van

2017. március 14-i hatállyal bejegyzésre került a Cégbíróságon az Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft., mely Társaság képviseletére jogosult személy (ügyvezető), mint ahogy arról a korábban kiszivárgott információk is szóltak és melyet a Kéményseprők Országos Szakszervezete (KOSZ) a közelmúltban nyilvánosságra is hozott, a cég ügyvezetője a FŐKÉTÜSZ Kft. egyik munkavállalója.



Azonban itt még nincs vége a történetnek, ugyanis a minap jutott a KOSZ tudomására, hogy a fent nevezett Cég tagjai között megtalálható egy hölgy is, aki szervezetünk megbízható forrásai szerint, nem más, mint a korábbi és a jelenlegi BM OKF GEK kéményseprőipari igazgatóhelyettesének egyik munkatársa.



Nem akarjuk ismét hangoztatni, hogy mi persze megmondtuk, de a tények tudatában kíváncsian várjuk, hogy ezúttal, milyen mellébeszéléssel készül a BM OKF szóvivője, annak tekintetében, hogy a Katasztrófavédelem továbbra sem érintett az ügyben.



Természetesen minden jel arra utal, hogy a frissen alapított Cég általunk megnevezett képviselői csak strómanok és az eseményeket valóban irányító személyek kilétét továbbra is sűrű homály fedi, azonban az mindenképp érdekes, hogy a Cég munkaszerződései mára már mindegyik katasztrófavédelmi kéményseprő megyei ellátási csoporthoz eljutottak.



Epekedve várjuk, az önkormányzati tulajdonú Főkétüsz Kft., valamint az állami tulajdonú BM OKF magyarázatát a kialakult, erősen bűzölgő helyzetet illetően.