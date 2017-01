A fővárosban nem várható javulás a levegő minőségében

A szerda éjfélig szóló budapesti légszennyezettség előrejelzésben azt írták: a szálló por (PM10) 24 órás átlagértéke több helyen a riasztási határérték fölött alakul. Napközben van rá esély, hogy kisüt a nap, így néhány órára jelentősen csökkenhetnek a koncentrációs értékek. Estétől viszont ismételten jelentős romlás valószínű a levegő minőségében - tették hozzá.



Az Országos Közegészségügyi Központ mérési eredményei alapján, bár néhány helyen javult, az ország nagy részén továbbra is veszélyes vagy egészségtelen a levegő a magas szálló por (PM10) koncentráció miatt.



Budapesten kedden is veszélyesnek minősítette a levegő minőségét az Országos Közegészségügyi Központ.



A kismértékű javulás ellenére továbbra is számos településen - köztük Budapesten - érvényben van a szmogriadó valamely fokozata. A fővárosban - ahol továbbra is a szmogriadó riasztási fokozata van érvényben - hétfő reggel 6 órától közlekedési korlátozást is bevezettek. A magas szállópor-koncentráció miatt Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. Tarlós István főpolgármester hétfőn azt mondta: talán - az előrejelzések alapján - csütörtökön már enyhíteni lehet az intézkedésen.



A meteorológiai szolgálat országos előrejelzése szerint szerdán délnyugaton többnyire borult, párás idő várható, másutt változóan felhős lesz az ég több-kevesebb napsütéssel. A ködben ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon helyenként megélénkülhet az északi szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 6 Celsius-fok között valószínű, de a derült, vastagabb hóval borított, szélcsendes tájakon mínusz 19 és mínusz 16 fok közé is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 2, a tartósan borult vidékeken mínusz 6 és mínusz 4 fok között alakul.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: szerda estig főként az Északi-középhegység völgyeiben, a főváros környékén és az Alföld északi felén van legnagyobb esélye sűrű, akár zúzmarás ködfoltok kialakulásának. A tartós köd veszélye miatt figyelmeztetést csak Nógrád megyére adtak ki szerdára.