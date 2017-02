A gabonának és az olajos magvaknak is 5 százalékos áfakulcsot javasol a NAK

A gabonafélék és az olajos magvak áfakulcsának öt százalékra csökkentését kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2018 elejétől, amikor megszűnik a fordított adózási lehetőség - számol be csütörtöki cikkében a Világgazdaság.



Győrffy Balázs, a köztestület elnöke emlékeztetett: az Európai Unió 2018. december 31-ig tette lehetővé a tagállamoknak, hogy a gabonafélék és az olajos magvak vonatkozásában fordított adózást alkalmazzanak.

Az érintett termékek esetében felmerülhet a 18 százalékos áfakulcs alkalmazásának lehetősége is, de Győrffy Balázs szerint ez érdemben nem csökkentené a feketegazdaság újbóli térhódításának kockázatát, ezért javasolja a köztestület az érintett termékek 5 százalékos adókörbe vonását.



A kamara elnöke szerint az egyes gabonafélékre és az olajos magvakra 2012-ben bevezetett fordított adózás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hatására az érintett termékeknél jelentősen visszaszorult a korábban drasztikus méreteket öltő áfacsalás, a fiktív export, és számottevő mértékben tisztult a piac.



A kamarai elnök szerint 2018. január elsejével célszerű lenne 5 százalékra csökkenteni az áfa mértékét az UHT- és az ESL-tej, a zöldség-gyümölcs, a kenyér, a péksütemény, a hal, a vadhús, a szarvasmarha, a méz és a sertésbelsőség esetében is.