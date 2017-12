A gazdák pénzét költötték volna a migránsokra

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2017. december 12-én fogadta el a Közös Agrárpolitika alaprendeleteit érintő változásokat, amelyek a bő egy éves intenzív tárgyalási folyamat lezárását jelentik. A Közös Agrárpolitika finomhangolása során az Európai Bizottság számos területen tett javaslatot a jelenleg hatályos szabályok kiigazítására.



A vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályokat a Bizottság akként módosította volna, hogy azok terhére a migrációból vagy menekültek fogadásából eredő demográfiai változásokat is támogatni lehessen.



Ez a javaslat a gyakorlatban megnyitotta volna az utat a gazdáknak járó források migránsok támogatására történő felhasználása előtt.



A Magyar Kormány a tárgyalások során végig következetesen kiállt a gazdák érdekei mellett és sikerült elérnie, hogy a javaslat - amely súlyos precedenst teremtett volna a jövőre nézve - kikerüljön az elfogadott végleges szövegből. A kormány álláspontja szerint a Közös Agrárpolitikából csak a mezőgazdasággal összefüggő célok támogathatók, az agrárpénzeket továbbra is a gazdáknak kell kapniuk.



A Magyar Kormány a jövőbeni, így a Közös Agrárpolitika 2020 utáni jövőjéről a napokban megkezdődött tárgyalások során is mindent megtesz majd az agrárforrások és a magyar gazdák védelmében.