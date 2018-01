A GVH megbüntette a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesületét is

A versenyhivatal szerint a Numil 2014. november 1-től 2016. március 31-ig tartó kereskedelmi gyakorlata megtévesztő volt, mert reklámjában a házi gyermekorvosok egyesületének ajánlását használta, azt a látszatot keltve, hogy az egy független, szakmailag megalapozott álláspontot képvisel megfelelő előzetes vizsgálatok után. Ezzel szemben az ajánlás szakmai háttere nem igazolódott, a két fél együttműködése marketing célú volt, az ajánlás felhasználásáért az egyesület anyagi juttatásban részesült - állapította meg a GVH.



A GVH rámutatott arra, hogy egy egészségügyi jellegű szakmai ajánlás többféle fogyasztói értelmezéssel rendelkezhet, függően a megfogalmazásától, a megjelenítése formájától és az érintett piac jellemzőitől is. Néhány termékkategória (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmiszer) esetében a szabályozás tiltja vagy korlátozza a reklámokban felhasználható hivatkozást orvosok vagy más egészségügyi szakemberek ajánlására az emberi egészség védelme, illetve a versenysemlegesség és esetleg az indokolatlan fogyasztás elkerülése érdekében.



A versenyhivatal a bírság meghatározásakor az egyesület esetében az együttműködésből származó, releváns árbevételből, a Numilnál pedig a vizsgált, jogsértő információt tartalmazó kereskedelmi kommunikáció költségeiből indult ki.



A GVH a cég esetében enyhítő körülményként értékelte, hogy az eljárás indulásakor módosította kereskedelmi gyakorlatát, a kereskedelmi gyakorlat összköltségéhez képest is számottevő költséget vállalt, az egyik kommunikációs hibát elismerte, illetve maga is észlelte, és korrigálta a televíziós reklám egyik hiányosságát.



Az egyesület esetében enyhítő körülmény volt, hogy a hivatal megkeresésekor önkéntesen csatolt olyan iratot, amely meghaladta adatszolgáltatási kötelezettségét, túlmutatott a vonatkozó kérdésen és számára kedvezőtlen tartalmú volt - olvasható a közleményben.