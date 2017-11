A gyermekáldás elősegítésért végzett munkát jutalmazták - két védőnő kapott díjat

A szerdai díjátadást megelőző sajtótájékoztatón az alapítvány kuratóriumának elnöke, Prof. Dr. Ősapay György bemutatta az alapítvány népszaporulatot segítő célkitűzéseit, ennek oktatási terveit, valamint beszélt a Babacsalogató ambulanciák rendszerének elindulásáról.A kitüntetésre, amit ebben az év már másodszor adtak át, azok a védőnők lettek kiválasztva, akik sokat tettek a gyermekáldás eléréséért.A beérkezett jelölések közül a Babacsalogató alapítvány, pontosabb nevén a Meddőség Megelőzéséért és a Jövő Nemzedék Egészségéért alapítvány kuratóriuma két védőnő munkáját oklevéllel és anyagi elismeréssel jutalmazta.Novák Katalintól, az EMMI Család és Ifjúsági ügyekért felelős államtitkárától.Mindkét kitüntetett védőnő Budapesten, Terényiné Bicsák Ágnes a 14. kerületben, Ács Rozália pedig a 17. kerületben dolgozik.A díjátadón Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke elmondta: hogy bár a védőnők a várandósság idejének munkásai, fontosnak tartja, hogy egyben a családok boldogságáért is dolgoznak és segítséget nyújtanak a babát tervezőknek a fogamzással kapcsolatos kérdésekben. Mindig elérhetők, házhoz mennek, szükség szerint szociális területen is segítséget nyújtanak.Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. beszédében méltatta a védőnői hálózat érdemeit, akik sokrétű munkájukban információhiány esetén szakszerű tanácsaikkal segítik a családokat babatervezés, babavárás időszakában. Kitért a népszaporulati nehézségekre, és kiemelte, hogy a mai fiatalok család- és házasságpártiak, gyermekekre vágyók, ami biztató a népszaporulat jövőjét illetően.Prof. Dr. Vojcek László, az MTA tagja, a BIK nőgyógyász főorvosa a védőnők munkájának súlyos felelősségéről szólt, akiknek a munkája a várandós és a magzat életéről, esetleges haláláról is szól. A népszaporulat kérdésében kiemelte, hogy a termékenységi szám, azaz hogy egy nőre hány gyermek jut átlagosan egy országban, nem függ az ország és a lakosság jólététől.Szeghy Krisztina pszichológiai mentor hangsúlyozta, hogy mennyire eredményes tud lenni meddőnek látszó párok pszichológiai kezelése. Sok esetben sikerült fogamzást elérnie ilyen pároknál a beszélgetéseik által. Kiemelte készségét az alapítvánnyal való együttműködésben.Prof. Dr. Ősapay György, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, az alapítvány kuratóriumának elnöke vázolta a népszaporulati nehézségeket Európaszerte és hazánkban. Az okok között kiemelte a mai huszonévesek egzisztenciális bizonytalanságát, a társ iránti felelősség hiányát, a gyakran váltogatott párkapcsolatot, amely gyermekvállalási krízishez vezetett. Hiányolta az egészséges családmintát, hangsúlyozta az ideális apamodell szükségességét.Súlyos problémának nevezte , hogy több, mint félmilliós egyszülős család van Magyarországon, és hogy a gyerekek 50-60%-a apa nélkül nő fel. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a kérdéseknek fiatalkori oktatásával mentálisan felkészültebb generációt kellene felnevelni a kormányzat segítségével, amelytől egészséges demográfiai változás várható.Ősapay professzor társadalmi összefogást sürgetett az oktatás, egészségügy területén egyházi és kormányzati támogatással.A babát tervezők és a meddőnek látszó párok szakszerű felvilágosítására, tanácsadást kezdeményezett az alapítvány védőnők, orvosok, pszichológusok, dietetikusok bevonásával, akik Babacsalogató ambulanciákon segíthetik a hozzájuk forduló párokat.Az első ilyen ambuláns ellátást Csengerben hozták létre Dr. Arday András főorvos által.A rendezvény végén többek között felszólalt Tomcsányi István, a Magyar Johannita lovagrend vezetője együttműködést ajánlva egy budapesti Babacsalogató ambulancia létrehozásában.A "Védőnői díj a gyermekáldásért" kitüntetés nem titkolt szándéka, hogy felhívja a figyelmet a drámaivá váló népességfogyásra. Az alapítók, Prof. Dr. Ősapay György, MTA doktor és felesége Dr. Ősapay Klára elmondták: a kormányzat, tudományos és civil szféra összefogása nélkül megállíthatatlan a jelenség.Kiemelték:Most kezd igazán reflektorfénybe kerülni a férfimeddőség ténye is, amely azért jelentős, mert kutatások szerintA kutató házaspár 2016-ban adta át első alkalommal a " Védőnői díj a gyermekáldásért" kitüntetést.A célkitűzés az volt, hogy olyan védőnőket díjazzanak, akik sokat tettek nemcsak a várandósok és szoptatós kismamák, valamint az újszülöttek érdekében, hanem foglalkoztak olyan párokkal is, akiknél nem volt fogamzás és szerettek volna kisbabát.