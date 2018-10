A gyermekével a hátsó ülésen, ittasan okozott balesetet

Tótkomlóson, a Mezőhegyesi út és az Aradi út kereszteződésében, 2018. szeptember 28-án egy személygépkocsi hátulról nekiütközött egy előtte hirtelen fékező és jobbra kanyarodó autónak. A balesetben senki nem sérült meg, de a járművezetők nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a kanyarodó autó vezetője rendőrt hívott. Az intézkedéskor a szonda a hátul haladó autó vezetőjénél ittasságot jelzett. A férfi családjával együtt utazott, vele volt a felesége és 20 hónapos kislánya. Az orvosi vizsgálat eredménye is megerősítette nála az ittasság gyanúját, ezért a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene. A balesetért való felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja.



Ebben az ütközésben senki nem sérült meg, a gyermeknek sem esett baja. A baleset azonban végződhetett volna másként is, lehetett volna a jogi következménynél súlyosabb következménye is a szabálytalanságnak. A rendőrség ezért ismételten kér mindenkit, hogy a saját és utasai, családja biztonsága, valamint közlekedő partnerei biztonsága, a balesetek megelőzése érdekében tartsa be a közúti közlekedésre vonatkozó előírásokat!