A hazánkról szóló brüsszeli jelentés felelőse kedden Magyarországra érkezik

Előbbi találkozón áttekintették a „magyarországi helyzetet", utóbbin pedig a 7. cikkely szerinti eljárás megindításáról szóló jelentésről értekeztek. Az Európai Parlament képviselője 2017. szeptember elsején találkozott Michael Ignatieff CEU-elnökkel is.



Judith Sargentini neve is ott szerepel a Soros Györgyék által „megbízható szövetségesként" számon tartott brüsszeli politikusok listáján, amely a Soros-féle Open Society Foundation adatbázisából szivárgott ki.



A zöldpárti politikus már egy korábbi Magyarországról szóló EP-vitában is azt sürgette, hogy vegyék el Magyarország szavazati jogát, mivel álláspontja szerint csak így térhet vissza az ország az ő értelmükben vett demokrácia útjára.