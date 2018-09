A Hegyvidék díszpolgára lett szegedi születésű világhírű szopránunk, Tokody Ilona

Fotó: Sárközy György

„Ilona minden szerepében az esendő embervoltunk mélyén föllángoló örök bizonyosságot mutatta föl számunkra. A – Szent Pállal szólva – gyöngeségében erős ember nagyságát. Az embert, aki Lélek. Más szóval: Hang. Ilona egyik példaképét, Renata Scottót idézve "

Pavarotti, Carreras, Domingo énekes partnerét, szegedi születésű világhírű szopránunkat, Tokody Ilonát lakóhelyén, Budapest XII. kerületében díszpolgárrá választották. A kitüntető címet kedden Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere (képünkön) adta át a MOM-ban, ahol azt is elmesélte, hogy egyetemista korában Tokody Ilona házának felújításán dolgozott.Az ünnepségen a Kossuth-díjas opera-énekesnő olyan jeles pályatársai, színpadi partnerei, kollégái is megjelentek, mint Kelen Péter és Molnár András tenorista, Vass Lajos, az Operaház egykori főigazgatója – mindannyian a kerület díszpolgárai, valamint Simándy József özvegye, Jutka asszony.– köszöntötte a kitüntetettet a szegedi Marton Árpád. Tokody Ilona arról beszélt, neki a kerület amiatt is fontos, hogy így nemcsak Melindája, de kertszomszédja is lehetett az örök Bánknak. Sokszor karácsonyoztak, szilvesztereztek együtt Simándyékkal, mindig a legendás tenor hozta a saját készítésű borát.