A holland külügyminiszter elhatárolódik nagykövetének kijelentésétől

Szeretnék elhatárolódni az ilyen tartalmú kijelentésektől

- jelentette ki Bert Koenders holland külügyminiszter pénteken.A holland tárcavezető a minisztérium által délután közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: nyilvánvaló, hogy a magyar kormány cselekedetei nincsenek kapcsolatban a terrorizmussal. Magyarország szövetséges és társtagállam az Európai Unióban - húzta alá.Korábbi nyilatkozatában Koenders azt mondta, hogy a távozó budapesti holland nagykövet vitatott kijelentései nem tükrözik kormánya álláspontját, de elismerte: miniszterként felelős a nagykövet kijelentéseiért.Pénteken Magyarország konzultációra hazarendelte Hollandiába akkreditált nagykövetét, ezzel meghatározatlan ideig szünetel a nagyköveti szintű kapcsolattartás a két ország között.A feszültséget az váltotta ki, hogy Gajus Scheltema budapesti holland nagykövet a 168 órának adott búcsúinterjújában egyebek mellett azt mondta, hogy a szélsőséges iszlamisták "ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány".

A holland külügyminiszter túlzónak tartja Szijjártó Péter döntését

- jelentette ki Bert Koenders holland külügyminiszter pénteken Hágában, a holland minisztertanács ülése előtt tett nyilatkozatában.Koenders Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentésére reagált, amely szerint a két ország között meghatározatlan időre abbamarad a nagyköveti szintű kapcsolattartás.A holland miniszter úgy vélekedett, nem tudja elképzelni, hogy Gajus Scheltema távozó holland nagykövet a diplomáciai feszültséget kiváltó interjúban az említett utalást "így akarta mondani". Hozzátette,Koenders azt is értésre adta, hogyHozzátette,, de úgy vélekedett, nem szabad, hogy elhatalmasodjon a diplomáciai ellentét a két ország között., hogy formálisan is tudassa vele:Elmondta,, mint a civil szervezeteket érintő törvény, a külföldi egyetemeket érintő szabályozás, a jogállamiság kérdése és a menekültek kvóták szerinti elosztási rendszerének elutasítása.Mindezekkel kapcsolatban jogosan fogalmazhat meg kritikát a nagykövet - tette hozzá.Hozzátette, Gajus Scheltema búcsúinterjút akart adni a magyar hetilapnak, és elismerte: miniszterként felelős a nagykövet kijelentéseiért.is reagált a nagyköveti interjúra: Twitter-üzenetében, és pártja nevében kérdéseket intézett a holland külügyminiszternek, amelyekben egyebek között arra kereste a választ, hogy Koenders ismeri-e a holland nagykövet "undorító" kijelentéseit.Azt kérdezte, egy távozó nagykövet milyen jogon fogalmaz meg kritikát a magyar kormánnyal szemben, amely olyan, a társadalmat destabilizáló problémák ellen lépett fel, mint a tömeges migráció és az iszlamizáció.A holland nagykövet vajon a holland kormány nevében beszélt-e, és Koenders undorítónak és elvetendőnek tartja-e, hogy a nagykövet egyenlőségjelet tett a magyar kormány fellépése és a terroristák közé, akik ártatlan embereket gázolnak halálra és robbantanak fel - írta Wilders.

Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli külügyminiszteri sajtótájékoztón jelentette be, hogy konzultációra hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet a holland nagykövet lapinterjúja miatt. Szijjártó úgy értékelte a lépést, hogy határozatlan időre megszakítottuk a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával. Az ügyvivői szintű kapcsolat viszont marad.

Az üzengetés már csütörtökön elkezdődött - írja az Index Gajus Scheltema távozó holland nagykövet a 168 Órának a muszlim terroristákról azt mondta például, hogy „ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány" – mondta. A nagykövet marxistának is nevezte Orbánék világlátását, arra hivatkozva, hogy Magyarországon „csak pró és kontra álláspont lehetséges, valaki vagy velünk van, vagy ellenünk". Szijjártó akkor, csütörtökön annyit reagált, hogy „reméljük, gyorsan hazamegy", és hogy Scheltemát nem látják szívesen többé a külügyminisztériumban.A magyar ügyvivőt pedig pénteken arra utasította Szijjártó, hogy hétfőn a holland külügyminisztériumban utasítsa vissza Hollandia nagykövetének kijelentéseit, és kérjen magyarázatot. Szijjártó szerint a magyar kormány és a terroristák közé egyenlőségjelet tenni olyan vád, amit még a durva vitákat hozó 2015-ben sem tett meg senki, emellett kegyeletsértő is.A miniszter azt mondta, "Magyarország nem egy bokszzsák", illetve, hogy "a meghunyászkodás politikája lehet, hogy szokás volt eddig Magyarországon, de most már nem az." Szijjártó Péter közölte, "ha a hollandok így szeretnék folytatni a kétoldalú kapcsolatot, akkor majd mi is így folytatjuk." Szijjártó Péter emellett azt is mondta, hogy ha Hollandia nem kér elnézést, akkor további politikai és diplomáciai lépéseket is tesz a magyar kormány.