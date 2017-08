A Jobbik törvényjavaslatot nyújt be a sport és a politika szétválasztására

A Jobbik törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek arról, hogy politikusok ne tölthessenek be sportvezetői posztokat - mondta Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője szombati sajtótájékoztatóján.



Kifejtette: a sportot és a politikát szét kell választani, mert ez szolgálja a sport érdekét. Bár támogatni kell a sportot, de ehhez nem szükséges az, hogy a szakszövetségek és klubok élén politikusok álljanak - vélekedett. A képviselő kijelentette: a Jobbik szerint a vizes világbajnokság sikeres rendezvény volt, de fontos megnézni, hogy az elköltött pénzt hogyan használták fel, ettől még nem lesz bárki "Soros-bérenc" vagy nemzetietlen. Úgy vélte, a vb világított rá arra, hogy nem jó, ha nem a szakmára bízzák az irányítást, hanem fideszeseket ültetnek sportági szakszövetségek és klubok élére. Már egy nappal a vb után nem a sikerekről beszéltek, hanem sportolók, szakmabeliek szólították fel lemondásra Bienerth Gusztávot - közölte.



Szilágyi György kiemelte: a Fidesz teljes mértékben megpróbálja kisajátítani a sportot, és ezzel óriási károkat okoz annak. A demokratikus társadalmakban a sport és a politikai vezetés élesen elkülönül egymástól, és a sporttársadalom fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy ez Magyarországon is így legyen - magyarázta. A szombaton benyújtott törvényjavaslat szerint nem lehetne sportvezető például országgyűlési képviselő, állami vezető, kormánymegbízott, önkormányzati képviselő vagy európai parlamenti képviselő. Kérdésre válaszolva a képviselő beszélt arról is, hogy az a javaslatuk, amely szerint egy bizonyos iskolai végzettséghez kötnék a választójogot, mindenkire vonatkozna. A javaslattal nem azt nézték, mi a jó a Jobbiknak, hanem azt, mi a jó az országnak, és nem tartható tovább az, hogy szavazatokat lehet vásárolni egy választás során - mondta, Szilágyi György kérdésre kitért rá: a Fidesznek kellene bocsánatot kérnie a nyugdíjasoktól azért, ahogy bánik velük. Többet érdemelnének azok, akik már többször felépítették az országot, jobb életminőséget kell biztosítani a nyugdíjasoknak - tette hozzá. A képviselő egy a béruniót hirdető plakátokra vonatkozó kérdésre közölte: még nem látott ilyen plakátokat.