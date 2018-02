A Jobbik TV-je szerint opció meggyilkolni a miniszterelnököt

A Jobbik által finanszírozott N1TV a Facebook oldalán egy képet osztott meg a következő felirattal:



"1672-ben egy csoportnyi dühös holland megölte és megette a miniszterelnököt. Csak mondom, ez is egy opció".



A poszthoz odaírták, hogy nem buzdítanak senkit semmire.



Ez az a televízió, amely arról híres, hogy Adolf Hitler születésnapjáról is megemlékezett. Fejbe lövés A hétvégén távozott az MSZP-ből Simon József, aki napokkal korábban egy, Orbán Viktort főbe lőve ábrázoló képet osztott meg "Keresd a hibát! Én nem találtam." szöveggel kiegészítve.



Az eset után a Fidesz Karácsony Gergelytől, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől, valamint Molnár Gyula pártelnöktől is bocsánatkérést várt és azt is, hogy zárják ki a pártból Simont. A pécsi politikus végül maga lépett ki az MSZP-ből. Kivégzés Év elején a sortűzzel agyonlőtt román kommunista diktátor, Ceaucescu sorsát vizionálta Orbán Viktornak a balliberális író Konrád György egy a hvg-nek adott interjúban:



"Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova."



A jobbikos N1TV főszerkesztője közleményben kért elnézést a közösségi oldalukon megjelent poszt miatt.