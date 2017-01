A Jobbik végleg megszüntetné a kötvénybizniszt, az MSZP elszámoltatna

A Jobbik szerint a letelepedési kötvények értékesítését csak átmenetileg függesztették fel, ezért a párt alelnöke arra szólította fel a kormányzatot, hogy véglegesen "szüntesse be az egész kötvénybizniszt".Z. Kárpát Dániel csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy aA letelepedési kötvényeket "a Fidesz piszkos pénz megszerzésére irányuló üzletágának" nevezte a politikus, aki szerint semmi nem zárja ki a kötvényprogram későbbi "visszavezetését". Ezért végleges megszüntetést követelt, valamint azt is, hogy hozzák nyilvánosságra a kötvényekkel kapcsolatos összes adatot.Az országgyűlési képviselő azt ígérte, ha pártja kormányra kerül, mindenképpen kivizsgálja a letelepedési kötvények egész folyamatát.Z. Kárpát Dániel tavaly októberi adatokra hivatkozva azt is mondta, hogy "több mint négyezer migránst telepített be Magyarországra a kormány a letelepedési kötvényen keresztül".A Jobbik sem a szegény, sem a gazdag migránsok betelepítését nem pártolja - fogalmazott a párt alelnöke.Az MSZP szerint a letelepedési kötvények megszüntetése nem elég; minden forinttal el kell számolni, a "pofátlan haszonra" pedig 75 százalékos különadót szükséges kivetni.Az ellenzéki pártnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra reagáltak, hogy az Államadósság Kezelő Központ bejelentette: lezárja a Letelepedési Magyar Államkötvények értékesítését.Az MSZP azt írta, a kötvények megszüntetése "nem hozza helyre a fideszes korrupció által okozott károkat". Az ellenzéki párt ezért ragaszkodik ahhoz, amit még tavaly szeptemberben benyújtott törvényjavaslatában a konstrukció eltörlésén kívül kezdeményezett.Azt akarják, hogy valamennyi kötvényforgalmazó cég vezetője számoljon el az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt, hány milliárd forintot kaszált "Rogán Antal törvényének köszönhetően" - fogalmaztak.A bizottság továbbítsa az elszámoltatás eredményét ellenőrzésre az adóhivatalnak, amely harminc napon belül tájékoztassa a bizottságot a lefolytatott vizsgálat eredményéről.Harmadikként pedig azt követelik: ha az érintett cégekről kiderül, hogy "offshore módon működve nem fizettek adót", a letelepedési kötvényből származó "pofátlanul magas haszon" 75 százalékát különadóként fizessék be a magyar államkasszába.Az MSZP szerint "a letelepedési kötvénynek nevezett kormányzati korrupciót" nem szabad elhallgatni, "az urizáló fideszes elitnek" minden forinttal el kell számolnia - olvasható a közleményben.