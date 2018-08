A jövő hét végéig várnunk kell az enyhébb időre

A következő napokban is sok lesz a napsütés, többfelé 35 fokos meleg valószínű. A hét második felében várható egyre többfelé zápor, zivatar, vasárnap néhol már csak 22 fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőre, augusztus 20-ára, néhány megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a tartós hőség miatt. Az előrejelzés szerint a sok napsütés mellett elvétve alakulhat ki zápor, esetleg egy-egy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zápor, zivatar környezetében átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20 fok között várható, de néhol ennél hűvösebb is lehet. Napközben 31-35 fokig melegszik a levegő.



Kedden is napos idő várható, legfeljebb néhol északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 14-21, a maximumhőmérséklet 30-35 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön sok napsütés mellett néhol lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán 14-21, csütörtökön 16-22 fok között alakul. A nappali maximumok szerdán 30-35, csütörtökön 29-34 fok között alakulnak.



Pénteken a napsütés mellett egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között alakul.



Szombaton is kisüthet a nap, de összességében több helyen lehet zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik, zivatar környezetében viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 26-32 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. A szél erős, zivatarban viharos is lehet. A minimumhőmérséklet 13-20 fok között valószínű. A nappali maximumok 22-27 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.