A kánikula mellett viharos szélre kell készülnünk

Több megyére a hőség és a viharos szél, míg a heves zivatar veszélye miatt az egész országra (köztük több megyére másodfokú) figyelmeztetéseket adtak ki csütörtökre.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-34 Celsius-fok között alakul, délkeleten, keleten lesz a melegebb. Késő estére 18-26 fok közé hűl le a levegő. Emellett csütörtökön is nagyon erős UV-B sugárzás várható.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: mérséklődik a meleg; különösen az ország északnyugati felén várható néhány fokos lehűlés, de a záporos gócok által érintett területeken is átmenetileg jelentősen felfrissülhet a levegő. Emellett az Alföldön továbbra is 25, a keleti, délkeleti megyékben pedig 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hőség miatt Budapesten és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett országszerte heves zivatarokra figyelmeztetnek. Emiatt Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést.

Azt írták: napközben elszórtan lehetnek zivatarok, de károkozó szélrohamokkal kísért heves zivatarok főként a keleti, északkeleti országrészben fordulhatnak elő. Egyes zivatarokban erősen viharos (90-115 kilométer/órás) széllökés sem kizárt, de kis valószínűséggel akár az orkán erejű (akár 120 kilométer/óránál is erősebb) széllökés is előfordulhat. Legtovább a keleti és északi megyékben kell számítani zivatarokra, másutt a délután második felére már jó eséllyel megszűnnek.



Kiemelték továbbá, hogy különösen az ország északi felén viharos délnyugati szél várható.