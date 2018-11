A kivégzett óvónő gyászoló férje: nem haragszom a gyilkosra

Nem tudta feldolgozni felesége elvesztését

Régóta figyelhette, mikor indul munkába

Büntetésnek szánta a gyilkosságot?

Borzalmas családi dráma bontakozik ki annak a brutális óbudai gyilkosságnak a hátterében, amiben egy köztiszteletben álló óvónő, az 56 éves A. Hajnal vesztette életét a Virág utcában tegnapelőtt hajnalban. A Bors információi szerint nem más, mint saját násza gyilkolta meg hidegvérrel. - írja a BorsOnline Mint megírtuk: az asszony éppen munkába igyekezett szerdán, azonban egy szakállas férfi várta az úton, fegyverrel: legalább háromszor lőtt, majd elmenekült. Eközben Hajnal férje otthon aludt, a szörnyű hírrel a rendőrök ébresztették. A 67 éves L. József nem jutott messzire, a fehér Mercedesében ült, amikor rajtaütöttek. József nem más, mint Hajnal menyének, Júliának az édesapja. A férfi a rendőrség szerint bódultnak tűnt, amikor elkapták, de mindent bevallott: azt mondta, egy személyes sérelem miatt ölte meg Hajnalt. Információink szerint a férfi másfél éve küzdött a gyásszal felesége halála miatt. Már csak a lánya maradt neki, nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy őt is elveszíti akár úgy, hogy Júlia családot alapít.– Józsefnek másfél éve halt meg a felesége. Szinte beleőrült a fájdalomba. Csak a lánya maradt neki, rá tudott támaszkodni. Nem akarta, hogy elköltözzön tőle, a fejébe vette, hogy A.-ék el akarják tőle venni. Ez persze nem volt igaz, az egyik legszeretetreméltóbb család, amit valaha láttam – mondta egy ismerős a Borsnak. Júlia és Hajnalék fia, Ákos már egy ideje jegyben jár, de most költöztek ide. A tetőteret saját kezűleg alakították ki és tették maguk számára otthonná. Olyan örömmel dolgoztak rajta – csóválta a fejét az asszony.A Bors információi szerint József egy ideje készülhetett a gyilkosságra. Pontosan ismerhette az asszony óvodai beosztását, tudta, hogy szerdán délelőttös műszakban dolgozik, így hajnalban indul majd. Több helybéli is állította lapunknak, hogy látták a férfit a kocsmában kötekedni, szerintük biztosan meg volt zavarodva.– Szegény Hajnalon töltötte ki minden felgyülemlett feszültségét. Pedig nagyon szerette egymást az a család, senkinek nem ártottak a világon. Julit, a menyüket is rögtön befogadták – mondta az ismerős. A család nem fordult el Júliától, a lány most, a tragédia után is Ákossal és Istvánnal, Hajnal gyászoló férjével él együtt, támogatják egymást a szörnyű gyász napjaiban.A Bors felkereste a családot, de még ők sem tudják, pontosan mi és hogyan történt. Szűkszavúan beszéltek a történtekről.– Ez apám büntetése, amiért a párommal maradtam – mondta szomorúan Júlia. Hajnal férje, István összetörve, mégis annyit mondott, nincs benne harag. – Nem haragszom. Ezen a szegény kislányon most mindenkinél nagyobb teher van – mondta István. – Azt azonban megnézném, ki adott fegyvertartási engedélyt ennek az embernek. Nagyon meg kellene szigorítani, ki kaphat, és az illető családját is meg kellene kérdezni ilyenkor – fejezte be elcsukló hangon a gyászoló férj.Egyelőre nem tudni, Józsefnek volt-e engedélye a kis kaliberű fegyverre. Kerestük a rendőrséget, de lapzártánkig nem érkezett válasz a kérdéseinkre. A férfit vélhetően ma letartóztatásba helyezi a bíróság, de az sem kizárt, hogy – állapotára való tekintettel – az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító intézetbe viszik.