A KKE nem fog megszűnni, de a CEU veszélyben van

A külföldi egyetemek működéséhez szükséges nemzetközi szerződés föderatív államokat érintő pontosítására fogadott el változtatásokat a felsőoktatási törvény módosításához az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának kormánypárti többsége hétfő esti ülésén. A változtatás szigorít az előterjesztésben megfogalmazott határidőkön is.



A kivételes eljárásban tárgyalt javaslathoz - amelyről így már várhatóan kedden szavaz a Ház -, a bizottság egy olyan változtatást tett, amely szerint ha az egyetem székhelye egy föderatív államban van, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek.



Ezeket az előzetes megállapodásokat a föderatív állam kormányával a törvény hatályba lépését követő fél éven belül meg kell kötni. A bizottsági módosítás a hatálybalépést is előbbre tolja, szeptember 1-je helyett a kihirdetést követő napra teszi ezen passzus esetében.



A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsős hallgatókat, ez az eredetileg benyújtott javaslatban még 2018 szeptemberében következett volna be.



A bizottság előtt Palkovics László oktatási államtitkár - Répássy Róbert fideszes alelnökkel együtt - azt hangsúlyozta, hogy a változtatás nem érinti a Közép-európai Egyetemet (KEE), az nem fog megszűnni, nem kerül ki a felsőoktatási törvény intézményeket felsoroló mellékletéből.

Hozzátette: a sokak által emlegetett CEU, illetve KEE azonban kettős identitással bír, míg Magyarországon az utóbbi szerepel a törvényben, vesz fel és oktat hallgatókat, alkalmazza tanárait, addig a CEU az Egyesült Államokban van bejegyezve, miközben ott nem folytat semmilyen képzést.



Kijelentette: azt a problémát, hogy az anyaországbeli képzés hiányában jogszerűen működik-e a külföldi egyetem Magyarországon, már 1993-ban Mádl Ferenc akkori oktatási miniszter felvetette, az egyetem magyarországi engedélyezéséről szóló döntés előkészítésekor.



Szerinte az egyetem kettős identitását nem ismerik azok, akik a fennmaradásáért tüntetnek, mert, mint mondta, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke - aki felajánlotta közvetítő segítségét - sem tudott arról.



Hozzátette: azt akarja elkerülni, hogy a hallgatók tisztázatlan viszonyok között tanuljanak.



Répássy Róbert azt hangsúlyozta: a magyar egyetemek számára hátrányos az a megkülönböztetés, hogy míg ők csak magyarországi diplomát adnak ki, addig a CEU amerikait is. Megjegyezte: nem tartja kizártnak, hogy az intézmény pótolni tudja azokat a hiányosságokat, amelyekkel fenntarthatja ezt az előnyét, ehhez azonban erőfeszítéseket kell tennie, a vezetőinek a saját kormányuknál kell lobbizniuk, hogy az állapodjon meg a magyar kormánnyal.



Bárándy Gergely szocialista alelnök szerint a kormányzat hülyének nézi az embereket, a számos bűnbak képzése után - beleérve a civileket és Soros Györgyöt -, az általa alapított egyetemet kiáltják ki annak és kívánják tönkretenni. Azt kérdezte, ezt miért az intézmény alapítása után majd' harminc évvel teszik meg. Fodor Gábor független képviselő is politikai szándékról beszélt az előterjesztéssel kapcsolatban.



Szilágyi György (Jobbik) szerint a változtatás ötletet adhat például az Erdélyben működő magyar egyetemek ellehetetlenítését kívánóknak.



Válaszul Gulyás Gergely, a bizottság fideszes alelnöke ezt a megállapítást értetlenségnek vagy szándékos megtévesztésnek ítélte, mert, mint mondta, semmilyen hasonlóság nincs a CEU és például a Sapientia egyetem működése között, utóbbit egy a romániai törvények alapján bejegyezett romániai alapítvány működteti.





Korábban írtuk:



A Magyar Rektori Konferencia jogosnak tartja azt a kormányzati igényt, hogy a külföldi felsőoktatási intézményekre egyértelmű szabályozást vezessenek be Magyarországon, de ez nem eredményezheti magas színvonalú képzési és kutatási tevékenységet folytató intézmények bezárását és a magyar felsőoktatási intézmények nemzetközi együttműködési lehetőségeinek beszűkülését.

A rektori konferencia a jogszabály hatályba lépése időpontját 2019 szeptemberére tolná ki.



A Magyar Rektori Konferencia elnöksége a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kiegészülve hétfőn tárgyalt a felsőoktatási törvény tervezett módosításáról.



A rektori konferencia honlapján közzétett állásfoglalásban, utalva arra, hogy a sajtóból értesült a nemzeti felsőoktatási törvény módosítását célzó javaslatról, sajnálattal állapította meg, hogy az előterjesztő nem biztosított véleményezési lehetőséget.



Kitértek arra is, hogy a törvényjavaslat körül kialakult polémia olyan politikai dimenziókat nyert, amelyek messze vezetnek az eredeti tárgytól.



Az MRK elnöksége szakmai szervezetként nem kíván a napi politikai viták résztvevőjévé válni - jelezték.



Kiemelték: elismerik és jogosnak tartják azon kormányzati szándékot, hogy - tekintettel az Oktatási Hivatal jelentésében megállapított hiányosságokra - a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi képzéseire egyértelmű szabályozást vezessen be, illetve a jelenlegi szabályozás alapján elvárja a jogkövető magatartást, amely egyaránt érdeke a magyar felsőoktatásnak és a továbbtanulni szándékozó fiataloknak.



Ez a szabályozási igény azonban nem vezethet magas színvonalú képzési és kutatási tevékenységet folytató intézmények bezárásához és a magyar felsőoktatási intézmények nemzetközi együttműködési lehetőségeinek beszűküléséhez - rögzítették.



Rámutattak: nem kitérve az amerikai Central European University (CEU) és a magyarországi Közép-európai Egyetem (KEE) közötti jogi és adminisztratív különbségekre, az MRK-nak és a magyarországi egyetemeknek egyaránt érdeke, hogy elismerjék és támogassák a KEE azon törekvését, hogy a továbbiakban is Magyarországon működjön, természetesen eleget téve a magyar akkreditációs és egyéb jogszabályokban előírt követelményeknek.



Az MRK arra kéri az érintett feleket, hogy a felmerült nézetkülönbségeket szakmai konzultációk keretében rendezzék, ehhez az MRK minden segítségét és fórumát felajánlja - írták.



Az MRK elnöksége fontosnak tartja, hogy a végrehajtás során szakmai értékek ne menjenek veszendőbe.

Tekintettel arra, hogy a szabályozás több felsőoktatási intézményt és nemzetközi szerződéseket is érinthet, az MRK elnöksége javasolja, hogy a jogszabályoknak történő megfelelés elvárt időpontja 2019 szeptembere legyen, így minden érintettnek megfelelő idő álljon rendelkezésre a feltételek teljesítésére.



Mint írták, az elnökség aggodalommal érzékeli, hogy az országot érintő negatív megítélés már olyan mértéket ölt, ami a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolataira is negatív hatással lehet.



Mivel ez a kommunikáció gyakran részleges információkon alapul, ezért kéri az oktatáspolitika irányítóit, hogy mindent tegyenek meg ezen negatív tendenciák ellensúlyozására - olvasható az állásfoglalásban.





Korábban írtuk:



Nyilatkozatban állt ki a CEU mellett hétfőn az ELTE egyetemvezetése és az intézmény doktorandusz önkormányzata. Kiemelték: az intézmény a magyar felsőoktatás pótolhatatlan része és az is kell, hogy maradjon.



Az MTI-hez eljuttatott dokumentumban felidézték, hogy az elmúlt több mint egy évtized során az ELTE különböző karai és szakkollégiumai folyamatos munkakapcsolatban álltak és állnak a Közép-európai Egyetem különböző tanszékeivel.



Mint írták, számos oktatójuk tanít vagy tanított mindkét egyetemen, sokan a CEU-n szereztek PhD-fokozatot. A Medieval Studies Tanszék könyvtára az ELTE BTK épületében kapott otthont, a CEU központi könyvtára ugyancsak nyitva áll oktatóik előtt - mutattak rá, és kitértek arra is: az ELTE Egyetemi Könyvtára szívesen fogadja a CEU diákjait, oktatóit.



Felidézték azt is, hogy számos közös projektben vettek részt együtt a két egyetem oktatói, pályázatokon indultak együtt, számos műhely között szoros munkakapcsolat alakult ki. A két intézmény között nemrég megújított együttműködési keretmegállapodás van érvényben - jelezték.

A CEU-hoz közünk van, kölcsönösségen, elfogulatlanságon, a tudományos megismerés korlátozhatatlanságának hagyományán alapuló viszonyunk személyes, kollegiális, és reményeink szerint hosszú távú

- fogalmaztak, hozzátéve: az elmúlt napok eseményei mélységes aggodalommal töltik el őket.



Meggyőződésük, tapasztalatuk, hogy a CEU mélyen integrálódott a magyar felsőoktatás rendszerébe, annak pótolhatatlan része, és az is kell, hogy maradjon - itt, Budapesten - írták, hozzátéve: nagypolitikai, ideológiai küzdelmeknek ne legyen köze az egyetemi világhoz, azaz a tudományos minőséghez, a független oktatáshoz, a kutatás csorbíthatatlan autonómiájának hosszú évszázadokra visszanyúló hagyományához.



Hozzátették: minden reményük a jogbiztonságra és versenysemlegességre törekvő, érveken és tényeken alapuló párbeszédben van, s értelemszerűen abban feltétel nélkül részt vesznek.



Korábban írtuk:



MSZP: politikai indíttatású a lex CEU





Hiller István (MSZP) az általa lex CEU-nak nevezett törvénymódosítási javaslatot bírálta, politikai indíttatásúnak nevezve az indítványt, amely szerinte megsérti az oktatás szabadságát, ezért azt követelte, vonják vissza. A kormány politikája - mondta - úgy veszélyezteti a CEU működését, hogy annak valójában sem jogi, sem szakmai alapja nincs. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró CEU magas munkaerőpiaci értékű diplomákat ad ki, márpedig a magyar felsőoktatásnak éppen a diplomaminőség, -elfogadottság az egyik legjelentősebb problémája.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára erre úgy reagált: a "Soros-egyetem" az előjogait félti, nem akarja betartani a jogszabályokat, a törvények fölött akar állni. A szóban forgó törvényjavaslat lényege - ismertette -, hogy egy külföldi egyetem akkor működhessen Magyarországon, ha erről nemzetközi szerződés rendelkezik, és ha a származási országban is tényleges felsőoktatási képzést folytat. A "Soros-egyetem" csak Magyarországon működik, mégis kiad amerikai diplomát is, ami nem fair a magyar egyetemekkel szemben - mondta.



Kunhalmi Ágnes (MSZP) azt mondta, hogy a Közép-európai Egyetem az ország egyik legjobb felsőoktatási intézménye, ami az országnak pénzt, megbecsülést, okos és művelt diákokat ad. Az egyetem eközben ösztöndíjakkal támogat mélyszegénységből kikerülő magyar diákokat is - tette hozzá.



Miért sodorják még mélyebb tudásválságba az országot - kérdezte a képviselő a felsőoktatási törvény javasolt módosítására utalva.



Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy a CEU-t New York államban jegyezték be, de ott csak papíron létezik, mert diplomát nem ad ki, sem kampusza sem oktatói nincsenek. Ennek ellenére ennek az amerikai intézménynek a nevében adnak ki Magyarországon diplomákat, ami megtévesztés és csalás - jelentette ki.



A "Soros-egyetem" ugyanakkor együttműködési megállapodást kötött a Közép-európai Egyetemmel, amely "átláthatatlan módon" elvégzi a CEU helyett az oktatási tevékenységet - fogalmazott. A parlament előtt fekvő törvényjavaslat semmilyen szempontból nem érinti a Közép-európai Egyetemet - tette hozzá.



A képviselő azt mondta, hogy az államtitkár "hazudik, mint a vízfolyás", ezért a Ház fogadta el a választ 102 igennel, 34 nem ellenében.



Jobbik: hiteltelen a CEU elleni harc



Szávay István (Jobbik) szerint egyedül pártja következetes Soros György magyarországi ténykedésének megítélésében, mert a Jobbikban, ellentétben a Fidesszel, senki nincs, akit Soros György finanszírozott volna.

A Jobbik mindig is következetesen szemben állt azzal a szellemiséggel, ami a CEU-t uralja jórészt - hangsúlyozta, úgy fogalmazva: ha létezik Magyarországon "Soros-egyetem", akkor létezik "Soros-párt" is, ez pedig a Fidesz. Ezért a politikus hiteltelennek tartja a CEU elleni "ideológiai harcot", hozzátéve, hogy a Jobbik nem a CEU-t védi, hanem a "bolsevik típusú" hatalomgyakorlással nem ért egyet. Azt is felvetette, hogy a törvényjavaslat nyomán külhoni magyar egyetemek veszélybe kerülhetnek.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt válaszolta: még "Soros György egyeteme sem állhat a törvények felett". A kormány, ha kell, nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal - tette hozzá. Megemlítette azt is, hogy a Jobbik alelnöke pénteken még arról beszélt, hogy "Soros egyetemét" be kellene zárni. Szerinte a Jobbik "akut identitásválságban" van, "egy oligarcha fia kinézte magának a Jobbikot: 'apu, vedd meg nekem a pártot', apu erre megvette".

Korábban írtuk:A memorandumban kiemelték: a törvényjavaslat nyomán a CEU-Közép-európai Egyetem (KEE) számára a további magyarországi működés lehetetlenné válna.Mint írták, a javaslat aránytalanul korlátozza a tudományos élet és a tanítás szabadságát, a művelődéshez való jogot azzal, hogy a külföldi felsőoktatási intézményektől megköveteli, a székhelyük szerinti országukban is ténylegesen felsőoktatási tevékenységet végezzenek. Álláspontjuk szerint sérül az alkotmányban rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalma, s nyilvánvalóan konkrét intézményekre szabott, diszkriminatív szabályt tartalmaz a módosítás.Emellett nem felel meg a jogalkotásról szóló törvénynek sem a javaslat, információik szerint sem hatásvizsgálat nem készült, sem társadalmi egyeztetés nem volt.Annak érdekében, hogy a CEU folytathassa budapesti működését, a tervezett módosítás megkövetelné, hogy a CEU New York Államban is képzéseket indítson.A magyar egyetem, a KEE, a továbbiakban nem nyújthatná amerikai egyetem képzéseit a felsőoktatási törvény alapján, tekintve, hogy a magyar egyetemek csak európai egyetemek programjait nyújthatnák, az OECD országok programjait nem.A memorandumban kitértek arra is, hogy a CEU/Közép Európai Egyetem 2015-ben több mint 5,9 milliárd forint adót fizetett Magyarországon, s 3,5 milliárd forintot költött el. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnhet az egyetem, veszélybe kerül 823 állás, kiesik közel 6 milliárd forint éves adóbevétel, a CEU/Közép Európai Egyetem nem Magyarországon fog elkölteni mintegy 3 milliárd forintot évente, s több száz magyar diákkal hagyja el az országot.Kitértek arra is, hogy a tervezet szerint, a magyar alapítványi fenntartóval rendelkező felsőoktatási intézmény által alkalmazott munkavállalók nem mentesülnének a munkavállalási engedély megszerzése alól.Mint írták, jelenleg Magyarországon csak két felsőoktatási intézménynek van magyar alapítványi fenntartója: a CEU-nak és az Andrássy Egyetemnek. Mivel utóbbi külföldi alkalmazottai főleg EU-s állampolgárok, ezzel szemben a CEU oktatóinak jelentős hányada amerikai vagy kanadai, ez a követelmény diszkriminatív módon, célzottan a CEU ellen irányul. A rendelkezés további, szükségtelen akadályt fog gördíteni az alkalmazottak felvétele elé.Jelezték: a CEU és a Közép-európai Egyetem kurzusaira járó hallgatók nem kapnak automatikusan két diplomát, miközben csak egyért dolgoznak meg. Akik csak a CEU kurzusaira járnak, azok csak amerikai diplomát kapnak, míg, akik csak a KEE akkreditált programjaiban vesznek részt, azok csak magyar diplomát kapnak.Kiemelték: a CEU Magyarországon külföldi felsőoktatási intézményként működik az Oktatási Hivatal által kiállított, külön engedély alapján, a felsőoktatási törvénynek megfelelően. A CEU súlyát a nemzetközi tudományos életben jól mutatja, hogy az elmúlt napokban több mint 73 ezer tudományos szakembertől és magánszemélytől kapott támogató üzenetet, beleértve 17 Nobel-díjast is, továbbá több, mint 1 ezer leveket és 30 ezer petíciót címeztek a kormánytisztviselők számára. A CEU fennmaradásáért felszólalók között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia, Andrássy Egyetem, a Corvinus Egyetem, számos ELTE Tanszék és több szakkollégium. A CEU továbbra is minden, Magyarországon és az EU-ban lehetséges jogi úton küzdeni fog a törvényjavaslat ellen - közölték.A kormány kérésére már kedden szavazhat az Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról - tartalmazza az előterjesztéshez hétfőn benyújtott, a parlament honlapján olvasható kivételességi javaslat.A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett dokumentum szerint a kivételes eljárás keretében kedden lenne a javaslat összevont vitája, első napirendi pontként.Az összegző módosító javaslatról is kedden szavaznának, a zárószavazás, a törvényjavaslat elfogadása is kedden lenne.Semjén Zsolt szerint a napirendi javaslat módosítását a törvényjavaslat mielőbbi elfogadásához fűződő kormányzati érdek indokolja.A házszabály szerint a kivételes eljárásban tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. A kivételes eljáráselrendeléséhez a képviselők több mint felének szavazata szükséges.A kormány által benyújtott törvényjavaslat értelmében a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. Feltétel lesz az is, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön.Tárgyalni fog a magyar kabinet és az Egyesült Államok kormánya a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében - erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben újságíróknak.A kormányfőt a külföldi egyetemeket érintő törvénymódosítási javaslattal összefüggésben kérdezték a CEU-ról.A miniszterelnök azt mondta: "jó szándék fogja vezetni a magyar kormányt és bizonyára az Amerikai Egyesült Államok kormányát is, tehát nincs ok arra, hogy bárki ideges legyen"."Majd tárgyalunk az amerikaiakkal, hogy ők mit szeretnének" - válaszolta a CEU jövőjét firtató kérdésre.Vannak Magyarországon szabályok, amelyeket 27 külföldi egyetem - köztük a "Soros-egyetem" - nem tart be, ezeket kell most rendbe tenni - jelentette ki Orbán Viktor.A felsőoktatási törvény javasolt módosítása alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.