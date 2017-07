A kormány áll a civil törvénnyel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás elébe

Völner Pál közleménye szerint azon szervezetekről van szó, amelyek gyengíteni akarják Magyarország védelmi képességeit az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, és beszédesnek tartja, hogy éppen azok a politikai aktivistacsoportok tagadják meg a törvény végrehajtását és a regisztrációt, amelyek támogatásuk jelentős részét Soros György hálózatától kapják.



Hangsúlyozta: a milliárdos a napokban is egyértelművé tette szóvivője útján, hogy bevándorlók százezreit telepítené Európába, így Magyarországra is.



Az államtitkár közölte továbbá: a nemzeti konzultáció eredményei egyértelműen azt mutatják, a magyarok egyetértenek a külföldiről támogatott szervezetek regisztrálási kötelezettségével.



Az Európai Bizottság csütörtökön indított kötelezettségszegési eljárást a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó törvény miatt. A brüsszeli testület közölte: úgynevezett hivatalos felszólító levelet küldtek Magyarországnak, és ezzel megindult az eljárás a nemrég elfogadott jogszabály ügyében, amelyet több szempontból is aggályosnak találtak.