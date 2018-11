A kormány kéri, hogy a Fidesz-KDNP képviselői minden módon lépjenek fel a migránsvízumok európai terve ellen

A kormány arra kéri a Fidesz-KDNP képviselőit, hogy minden lehetséges módon lépjenek fel a migránsvízumok európai elfogadása ellen - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának nyilatkozva.



Dömötör Csaba hangsúlyozta, az uniós vezetők nem akarják figyelembe venni azt, ami az elmúlt három évben Európával történt. Tucatnyi javaslat és nyilatkozat bizonyítja, hogy az uniós intézmények véglegesíteni akarnak egy olyan intézményrendszert, amely legálissá tenné az Európába irányuló migrációt - fejtette ki, majd hozzátette, Brüsszelben nem megállítani akarják a bevándorlást, hanem állandósítani, ennek a csomagnak egyik központi eleme pedig a migránsvízum.



Az államtitkár emlékeztetett, a migránsvízumról szóló javaslat már az Európai Parlament napirendjén van és bár pár hete még nem kapott többséget, de az előterjesztők nem nyugodtak bele az eredménybe, nemsokára újra szavazni akarnak róla.



Kiemelte, a migránsvízumok rendszere összhangban van az ENSZ migrációs paktumával azáltal, hogy az is egyfajta alapjogként tekint a migrációra.



Az Európai Parlamentben jelenleg bevándorláspárti többség van, aminek eredményeként egy "jelentős migránscsomaggal állunk szemben" - mondta Dömötör Csaba, aki példaként említette, hogy Brüsszel be akar vezetni egy úgynevezett kékkártyát a munkaerő Európába vonzására, kivenné a határvédelmet és a menekültügyi eljárásokat a tagállamok hatásköréből, a következő hétéves költségvetésben megduplázná a migrációra szánt összegeket, továbbá "még mindig nem dobták kukába a betelepítési kvóta javaslatát".



Az államtitkár megerősítette, a soron következő uniós választás lesz az eddigi legfontosabb, mivel azon a kontinens biztonsága a tét. Tiszta lapra van szükség az európai migrációs politikában, azoknak kell lehetőséghez jutniuk, akik például a családok megerősítésével és nem a migrációval akarják orvosolni a demográfiai problémákat - fejtette ki.



Dömötör Csaba az ellenzéki politikusok figyelmébe ajánlotta, hogy az Eurobarométer uniós állampolgárokat megkérdező felmérése alapján a kontinensen a migráció a legfontosabb kérdés, amely a politika minden más területére hatással van.



Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, átalakulóban van a politikai tájkép Európában, ahol a nemzeti önrendelkezés és a nyílt társadalom hívei állnak egymással szemben, vitájuk pedig felülírja a szokásos pártpolitikai törésvonalakat.



Közölte, szeretnék, ha a Fidesz-KDNP európai szövetségese, az Európai Néppárt markánsabb politikát folytatna a jövőben és " megerősítené saját gyökereit".



A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szólt arról is, hogy helyi visszajelzések alapján sokan vesznek részt a családvédelmi nemzeti konzultációban, a kormány pedig annak eredményei alapján bővíti majd a már meglévő családtámogatási rendszereket.