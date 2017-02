A kormány kifizeti a szentendrei uszoda adósságát

A közlemény szerint Szentendre a százszázalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságán keresztül építtette és üzemelteti az uszoda-szabadidőközpontot. Ehhez 2006-ban mintegy 2,9 milliárd forint összegű lízingszerződést kötött, amelyre az önkormányzat készfizető kezességet vállalt.Mivel a 2011 és 2014 között lezajlott adósságkonszolidáció csak az államadósságba is beleszámító helyi önkormányzati adósságelemekre terjedt ki, ennek az adósságnak a törlesztése a gazdasági társaságot és közvetve a várost továbbra is terhelte.A most meghozott döntéssel Szentendre évente 300 millió forint adósságtörlesztési kötelezettségtől szabadul meg - írták.Az ötszintes komplexum éves szinten több százmilliós veszteséget termel - írja a 444.hu