A kormány köszöni a postásoknak az Erzsébet-utalványok kézbesítését

Dömötör Csaba szerint a köszönet azért is különösen indokolt, mert a határidő szoros volt, és az ünnepi időszak a posta számára egyébként is jelentős többletfeladatokkal jár.



A kormány tavaly év végén döntött úgy, hogy 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt juttat el 2,7 millió nyugdíjasnak - idézte fel az államtitkár. Hozzátette: erre az adott lehetőséget, hogy a magyar gazdaság a vártnál is jobban teljesített.



A Magyar Posta hétfőn azt közölte: 2,6 millió Erzsébet-utalványt kézbesített, a küldemények több mint 98,5 százalékát pedig átvették az ügyfelek múlt péntekig.