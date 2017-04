A kormány szerint megfelel a törvénynek a nemzeti konzultáció honlapja

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordul az LMP, amiért egy sajtóinformáció szerint orosz kód futott a nemzeti konzultáció internetes oldalán - jelentette be az ellenzéki párt országos elnökségének tagja vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.Ungár Péter azt mondta, hogy orosz tulajdonú és Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló keresőanalitikai eszközt működtettek a honlapon.A Kormányzati Tájékoztatási Központ által délelőtt kiadott közleményben botrányos módon csak "ellőtték a paneljüket", azonban nem adtak választ arra, hogy hány magyar ember adatai kerülhettek Moszkvába, és miért - hangoztatta. Hozzátette: ezért fordulnak a NAIH-hoz, Szél Bernadett pedig felveteti a témát a nemzetbiztonsági bizottság napirendjére.Más témára áttérve Ungár Péter felháborítónak nevezte, hogy a kiszivárgott iráni-magyar "atomdealről" nem számolt be a kormány, arról a Teherán Infóból kellett értesülniük az állampolgároknak. Az egyezséget elvileg szombaton kötötték meg, azonban a kabinet nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ez ténylegesen megtörtént-e - mondta.Úgy fogalmazott, hogy Paks II.-höz hasonlóan néhány ember anyagi érdekei miatt eltántorítják Magyarországot a szövetségesi rendszerétől. Az LMP válaszokat követel: mit tartalmaz a szerződés, és miért terveznek nukleáris együttműködést egy olyan állammal, amely egyesek szerint atomfegyvert akar előállítani.Hozzátette: az is felmerül, hogy jogellenes volt a megállapodás, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest ugyanis sem kormány-, sem parlamenti döntés nem hatalmazta fel - mondta az LMP-s politikus.A szíriai helyzetről szólva Ungár Péter azt hangsúlyozta: egyetértenek Donald Trump amerikai elnökkel abban, hogy nem lehet gyermekekkel szemben kémiai fegyvereket bevetni. Az LMP álláspontja szerint a magyar kormánynak valamilyen választ kell adnia, civilizált országok nem nézhetik végig azt az emberiség elleni bűncselekményt, amelyet Bassár el-Aszad szíriai elnök folytat.A délutáni, CEU melletti tüntetésre kitérve Ungár Péter azt mondta: 2017 a kormánnyal szembeni lázadás éve lett. Azt kérik a kabinettől, hogy vonja vissza a külföldi egyetemekről szóló törvényt - szögezte le. 444.hu írt arról , hogy a nemzeti konzultáció honlapján az orosz Yandex nevű technológiai cég kódja fut. "Egy mérőkód, ami az oldalak gazdájának segít statisztikákat készíteni a látogatókról, és a segítségével azt is ellenőrizni lehet, hogy az oldal jól van-e összerakva, könnyen tudják-e használni a látogatók. Ezzel önmagában nincs is semmi probléma, szinte minden weboldalon futnak ilyen kódok, a legelterjedtebb az amerikai Google megoldása". A portál szerint ugyanakkor problémás, hogy "2011-ben kiderült: a Yandex adatokat oszt meg az orosz titkosszolgálattal". A portál szerint a kormányzati portál a felhasználók nevét, e-mailcímét és életkorát is megosztja a szolgáltatóval.A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a honlapon a személyes és véleményadatok egymástól szigorúan elzárt és összeköthetetlen módon vannak tárolva. A honlapon szereplő analitikai eszközök a honlap hatékonyságát szolgálják. Hasonló megoldásokat a konzultációt folyamatosan támadó 444.hu is használ - írták. "Tekintettel arra, hogy az egyik ilyen elemző eszköz rosszindulatú félremagyarázásokra adhat lehetőséget, a kormány arra kérte a fejlesztőket, hogy ezt a technikai funkciót kapcsolják ki" - jelezték."Tisztában vagyunk azzal, hogy számos politikai szereplő folyamatosan támadja a konzultációt azért, hogy ellehetetlenítse azt. Nem is számítottunk másra, hiszen a konzultáció olyan témákról szól, amelyekben a kormány vitában áll nem csak Brüsszellel, hanem a magyar ellenzéki szereplőkkel is. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy minden egyes újabb politikai célú támadás csak egy újabb ok arra, hogy minél több magyar ember vegyen részt a konzultációban" - írták a kormányzati közleményben.Molnár Zsolt (MSZP), az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben jelezte: tájékoztatást vár a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoktól arról, hogy valóban oroszországi szerverekre továbbítják-e a nemzeti konzultációt kitöltők személyes adatait."Ugyanis ha valóban történik ilyen adatszolgáltatás, az nemcsak a politikai véleményt megfogalmazó magyar állampolgárok személyes adatokhoz való jogát, hanem Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit is sértheti" - vélekedett.Az MSZP egyben felkérte Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét, indítson hatósági eljárást az ügyben, a vizsgálat idejére állítsa le a nemzeti konzultációt.Szintén a NAIH elnökéhez fordult az ügyben Szigetvári Viktor, az Együtt országos politikai tanácsának elnöke. Közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda olyan webes szolgáltatóhoz fordult, amelynek "tisztázatlanok a kapcsolatai az orosz titkosszolgálatokkal".A Magyar Liberális Párt közleményében azt követelte, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter mondjon le "a magyar választók adatainak idegen állam részére való kiszolgáltatása miatt" és induljon vizsgálat az ügyben.