A kormány szerint Soros hálózatának támadása áll az EP döntése mögött

A magyar kormány a migrációs politikájával szembeni politikai támadásként értékeli, hogy az Európai Parlament szerdán döntött a hetedik cikkely szerinti eljárás megindításának előkészítéséről. Az ellenzéki pártok többsége ugyanakkor úgy látja, az uniós testület az európai értékek mellett és a magyar kabinet sokszor kritizált intézkedései ellen emelte fel a szavát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Tavares-jelentés után itt a Soros-jelentés. A tárcavezető az MTI-nek kifejtette: az európai intézmények egyértelműen nem tudják elfogadni azt, hogy Magyarország kormánya minden nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére olyan migrációs politikát folytat, amelyben kizárólag Magyarország és a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt.Egy korábbi, a magyar kormányzatot elmarasztaló jelentést jegyző portugál zöldpárti EP-képviselőre utalva úgy vélekedett, a mostani európai parlamenti szavazás "gyakorlatilag egy Tavares-jelentés helyett egy Soros-jelentésről szólt, Soros György hálózatának egy újabb támadását láthatjuk Magyarországgal szemben".A következő választás egyik fő kérdése az lesz, mennyi joga marad Magyarországnak, hogy maga döntsön a sorsáról - reagált a döntésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Csongrád megyei Kiszomboron tartott lakossági fórumon. Lázár János szerint szaporodik azon események száma, amelyek miatt egyre inkább szükség van az összefogásra, ezért fontos, hogy már 1,5 millió állampolgár válaszolt a nemzeti konzultáció kérdéseire. Rétvári Bence , az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint jelenleg a korábbinál is nagyobb szükség van arra, hogy kiálljunk Magyarország mellett. A miniszter egy váci lakossági fórumon kiemelte, az ország akkor van jó kezekben, ha olyanok döntenek róla, akik beszélnek magyarul, ismerik a történetét és itt képzelik el a jövőjüket.A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az EP határozata arról tanúskodik, hogy az uniós képviselők is Soros György "kottájából játszanak". Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, hogy a "Soros-jelentés" felháborító, és "hetet-havat összehord". Újabb frontális támadás a magyar kormány ellen, amelyet a kabinet elutasít. Az EP Magyarországra akarja erőltetni az illegális bevándorlást - mondta, szerinte azonban nincs reális esélye annak, hogy életbe lépjen az uniós szerződés hetedik cikkelye Magyarországgal szemben. Üdvözölte, hogy a néppártiak többsége nem támogatta a jogszabálytervezetet.Felháborítónak nevezte az EP határozati javaslatát Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő is. Az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, az európai baloldal célja nyomásgyakorlás a magyar kormányra a bevándorláspolitikában, hogy a jövő évi magyarországi választásokon a baloldali, liberális ellenzéket segítse.Az MSZP elnöke szerint azonban az Európai Parlament egyértelműen azt jelezte, hogy Európának elege van abból, amit a magyar kormány tesz a demokráciaellenes döntésekkel, a civilekről szóló törvénnyel, a szabad egyetemek elleni támadásával. Molnár Gyula szerint a magyar kormány Európa "szégyenpadjára próbálja húzni" az országot, ezért a 2018-as választások tétje az, hogy "Orbán Viktor, vagy Európa".A Jobbik szerint az EP elé került két határozattervezet "liberális dogmák alapján" a magyar migránspolitikát támadta, ezért mindkettő elfogadhatatlan. Ungár Péter , az LMP elnökségi tagja szerint a Fidesz egyre jobban elszigetelődik az Európai Unióban, pedig Magyarországnak elemi érdeke lenne a hatékony uniós érdekképviselet. Az LMP ugyanakkor úgy gondolja, hogy a Fidesztől nem az unió, hanem a magyar emberek tudják megvédeni az országot, ez már azzal is bebizonyosodott, hogy az EU engedélyezte az "uniós alapelvekkel összeegyeztethetetlen paksi bővítést" – közölte.A DK szerint ha Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi választás után is a helyén marad, az ország elbúcsúzhat az uniós tagságától. A fideszes politikusok azt fogják "hazudni", hogy megtámadták a magyar embereket, de ez nem igaz, az EP-képviselőknek azért van elegük Orbán Viktorból, mert szeretik Magyarországot, és "már nem tudják tétlenül nézni ezt a rombolást" - mondta Gréczy Zsolt , az ellenzéki párt szóvivője. Jávor Benedek , a Párbeszéd EP-képviselője szerint az uniós testület döntésével világossá tette, hogy nem lehet az EU alapértékeit semmibe venni. A lex CEU, a "civil szervezetek vegzálása" és az "Állítsuk meg Brüsszelt!" kampány, továbbá a magyar menekültügyi szabályozás és gyakorlat nyilvánvalóvá tette, hogy Orbán Viktor és a Fidesz politikája veszélyt jelent egész Európára - tette hozzá. Hajdu Nóra , az Együtt alelnöke úgy látja, Orbán Viktor vezetésével Magyarország "nyílegyenesen halad egy történelmi zsákutca végén levő betonfal felé". Orbán Viktor ugyanis a sorsát Oroszországhoz, Kínához, Törökországhoz, az ottani autoriter, illiberális rendszerekhez kívánja kötni, és Magyarországot is erre a végzetes útra akarja kényszeríteni - írta a párt közleményében.A Magyar Liberális Párt szerint a magyar kabinet hosszú ideig a szégyenpadra kerül Brüsszelben, és ennek súlyos következményeit az egész ország szenvedi majd el. A Liberálisok szerint az EP döntése ezért arra inti az ellenzéki pártokat, hogy közösen lépjenek fel a kormánnyal szemben.A Közép-Európai Egyetem (CEU) üdvözölte az Európai Parlamentben elfogadott határozatot, amely "a lex CEU visszavonását szorgalmazza". Közleményükben egyúttal felszólították a magyar kormányt, hogy "hallgasson európai partnereinek egyöntetű állásfoglalására, és kezdjen tárgyalásokat".Az Alapjogokért Központ és a Századvég Alapítvány elemzői szerint politikai támadás áll az Európai Parlament (EP) Magyarországgal kapcsolatos szerdai határozata mögött, de szinte semmi esély nincs arra, hogy jogi következménye legyen.