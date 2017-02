A kormány törvénymódosítással állítaná vissza az idegenrendészeti övezetet

Négy törvény módosítását javasolja a kormány az idegenrendészeti őrizet visszaállítása érdekében – közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.A kabinet javaslata értelmében tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején kötelező tartózkodási helyet írnak elő azoknak, akik bevándorlás céljából kérelemmel fordulnak a magyar államhoz.Ez a tartózkodási hely az országhatár lesz, ahol 200-300 ember elhelyezésére alkalmas konténereket állítanak fel, ezekben kell megvárniuk a migránsoknak kérelmük jogerős elbírálását. Ezeken a helyeken a bírósági eljárás feltételeit is biztosítani fogják telekommunikációs eszközökkel – ismertette a részleteket a tárcavezető.Elmondta azt is, hogy az illegális bevándorlókat az ország bármely pontján – vagyis nem csak a határtól számított 8 kilométeres sávon belül – fel kell majd tartóztatni.Lázár János megismételte továbbá, hogy ha a migrációs helyzet romlik, készek egy második kerítést is felépíteni.