A kormányszóvivő szerint szükség van a második kerítésre a déli határnál

Ötezer kutya tűnt el három év alatt Szegedről

Mérettől, kortól, fajtától függetlenül minden kutyát be kell jelenteni Szegeden. A mikrocsippel ellátott és a korábbi ebösszeírás alkalmával már bejelentett kutyákat is. Aki ezt elmulasztja, arra akár 30 ezer forint bírságot is kiszabhatnak.