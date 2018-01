A lakossági tüzelés lett a legnagyobb szennyezőforrás az országban

Az elmúlt négyéves kormányzati ciklus környezetvédelmi eredményei közé sorolta a hatékonyabb hulladékgazdálkodásra és a levegőminőség javítására tett kezdeményezéseket V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára csütörtökön.



A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Környezetvédelmi Tagozatának díjátadó ünnepségén az államtitkár alapkövetelménynek nevezte a szakmai és civil szervezetekkel folytatott párbeszédet, amelyet szavai szerint a további eredmények érdekében fenntartanak a jövőben is.



A sikerek között említette, hogy megőrizték - még ha átalakulások árán is - a tárca szakmai háttérintézményét, a Herman Ottó Intézetet, ahol önálló környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatóság működik.



A hulladékgazdálkodás területén a minisztérium hatékonyabb hulladékgazdálkodást segítő jogszabályokat alkotott, illetve módosította a meglévőket - emlékeztetett. Példaként említette, hogy 2015. január 1-től kötelezővé tették a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Bár az országos kiépítettség még nem teljesen tökéletes, azonban így is jelentősen nőtt a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladék mennyisége - mondta.



Tavaly január 1-től kiterjesztették a lerakási járulékot az ipari eredetű hulladékokra is, ezzel igazságosabbá téve a járulék rendszerét és így is ösztönözve az ipari hulladékok lerakásának csökkentését.



Sok munkát igényelt még szavai szerint a körforgásos gazdaság uniós szabályozásának előkészítése, ami ugyan a következő időszak egyik kiemelt feladata lesz, de már előkészítettek több, a hulladékgazdálkodás szabályozását egyszerűsítő rendelkezést is.



V. Németh Zsolt említést tett az egészséges levegőminőség iránti növekvő társadalmi igényről, amellyel összefüggésben megemlítette a 2012 és 2017 között két fejlesztési projekt keretében több mint 2,5 milliárd forintos beruházásból megújuló Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatot (OLM). A levegőminőségi monitoring történetének eddigi legnagyobb eszközbeszerzésének nevezte a beruházást, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a társadalom szemléletformálására is nagy figyelmet kell fordítani. Példaként említette, hogy a lakossági tüzelés lett a legnagyobb szennyezőforrás az országban a rossz minőségű szilárd tüzelőanyagok és a széles körben elterjedt hulladékégetés miatt.



Parragh Dénes, az MMK Környezetvédelmi Tagozatának elnöke elmondta, hogy a díjátadó az egyik legfontosabb rendezvénye a tagozatnak és a kamarának. Itt azoknak a szakembereknek a munkáját ismerik el, aki az elmúlt években kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. Hárman kapták meg a "Környezet védelméért" kisplasztikát, amely lényegében életműdíj; két díjazottja volt a "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásáért" kitüntetésnek és négy fiatal kapta meg a Környezetmérnöki Diploma Díjat.