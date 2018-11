A legnépszerűbb cafeteria elemek jövőre is elérhetők maradhatnak

A BDO Magyarország tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vállalatok többsége még kivár, mielőtt kialakítaná végleges jövő évi cafeteria rendszerét.



Az előzetes tervekből az szűrhető le, hogy a cégek túlnyomó többsége a munkaerőért folytatott jelenlegi versenyben nem kívánja megszüntetni az eddig kínált cafeteria elemeket, sőt, többségük keresi annak a lehetőségét, hogy a juttatások nettó értékét is sikerüljön megtartaniuk 2019-re.



A BDO szolgáltatását igénybe vevő vállalatok ezer dolgozójának mintája alapján készített elemzés szerint idén a cafeteria juttatások értékének 38 százalékát a SZÉP-kártya valamelyik alszámlája, 20 százalékát a pénzkifizetés, 9-9 százalékát az Erzsébet-utalvány, illetve a lakáscélú támogatás tette ki.



Ezt követte az önkéntes nyugdíjpénztári (7 százalék) illetve az egészségpénztári (6 százalék) díjfizetés, az összes többi elem a juttatások 11 százalékán osztozott. A közlemény idézi Makár Andreát, a BDO Magyarország vezető cafeteria tanácsadóját, aki elmondta: "jövőre a SZÉP-kártyához kapcsolódó juttatások értékbeli aránya biztosan tovább nő, ugyanakkor az összes kifizetés 50 százaléka alatt marad a mértéke".



A jövő évi tervezett adóváltozások alapján ugyanis 2019-ben szinte kizárólag a SZÉP-kártya adható majd kedvező adózás mellett. Makár Andrea elmondta: az alacsonyabb keresetű munkavállalók az üdülési juttatással szemben a hétköznapi kiadásokat támogató, azonnal elkölthető elemeket preferálják.



Az Erzsébet utalvány - bár közterhei 41-ről 82 százalékra nőnek - a SZÉP-kártya után továbbra is népszerű cafeteria juttatás maradhat. Emellett a készpénzfizetés is sok helyen megmaradhat különálló juttatásnak. Egyúttal a lakhatási és utazási juttatások mértéke is számottevő lehet.



Megjegyezte, hogy bár adózási szempontból ezeket az elemeket már értelmetlen a bértől elkülönítve kezelni, motivációs hatásuk így hatékonyabban érvényesülhet. Emellett az alacsonyabb alap miatt egyes bértől függő juttatások (például a táppénz) költségei is csökkenthetőek.



Nem változik az óvodai-bölcsődei költségeket finanszírozó támogatás adómentessége, sőt, további könnyítés 2019-re, hogy nemcsak a munkáltató, hanem a munkavállaló nevére szóló számla alapján is összeghatár nélkül kifizetheti a munkáltató a felmerülő költségeket.



Idén a teljes cafeteria juttatásoknak mindössze néhány százalékát fordították kockázati biztosításokra (ebbe a körbe az élet-, baleset-, és egészségbiztosítások tartoznak). A jövő évben átmenetileg fel is értékelődhet ezeknek e biztosításoknak a súlya a cafeteria juttatások körében, ugyanis a még 2018-ban megkötött szerződések alapján történő díjfizetések jövőre is adómentesek maradhatnak a minimálbér 30 százalékáig - közölte a BDO.



