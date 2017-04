A Magyar Kétfarkú Kutya Párt járdafestése ellen hozhat rendeletet a kaposvári önkormányzat

A közgyűlés előterjesztésében az szerepel, hogy - amennyiben április 27-én megszavazzák -, május 1-től már bűncselekmény vagy szabálysértés hiányában is büntethető lesz az, aki - többek között - a járdára fest.A párt ezt is a tőle megszokott stílusban kommentálta.Bejegyzésükhöz azt írták: "Túl sokat festegettünk a járdára Kaposváron, hoztak is egy rendeletet.Vicces amúgy a szöveg, természetesen minek ahhoz szabálysértés vagy bűncselekmény, hogy valakit meg lehessen büntetni? Logikus."

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/justanotherwordpresspage/photos/a.107067403292.95234.14792493292/10155263579218293/?type=3&permPage=1