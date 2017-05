A magyarok fele még nem tudja, mit csinál pünkösdkor

A pünkösdi hosszú hétvégére minden harmadik magyar tervez utazást, az Oszkár.com Telekocsi felmérése szerint ugyanakkor sokan majd csak az utolsó pillanatban döntenek a programjukról. A legtöbben Budapestről indulnak, és várhatóan Miskolc, Pécs és Nyíregyháza felé veszik az irányt. Az utazni indulók sem szánnak sokat az ünnepekre, fejenként mindössze 20 ezer forintból szeretnénk kihozni a hétvégét.A magyarok többsége az otthon oltalmazó ölelésében ünnepli a pünkösdöt. Mégsem mindenkinek édes a pihenés, az otthonmaradók egytizede ugyanis munkával tölti a júniusi hosszú hétvégét - derült ki az Oszkár.com Telekocsi felméréséből.A válaszadók egyharmada tervez utazást. A legtöbben magyarországi úti célt szemeltek ki maguknak, mindössze a kitöltők tizede lépi át az országhatárt.- Ennél várhatóan végül többen indulnak majd útnak, hiszen minden második válaszadó legfeljebb egy-két nappal a hétvége előtt tervezi meg a programját - jegyezte meg Prácser Attila, az Oszkár.com Telekocsi társalapítója. - A foglalási adataink alapján egy átlagos hétvégéhez képest mintegy másfélszeresére nő ilyenkor az autós forgalom.A felmérésből az is kiderült, hogy a legtöbben autóval utaznak, ezt követi a vonat és a busz. Az üres helyeket szívesen megosztjuk másokkal, az autósok közül ugyanis sokan választják a telekocsi szolgáltatást.

Nem tervezünk a hosszú hétvégékkel

A pünkösd nem látszik meg a pénztárcán

A felmérés háttere



Az Oszkár.com Telekocsi online kutatás keretében vizsgálta a magyarok pünkösdi utazási terveit, melyben összesen 700 válaszadó vett részt. Az adatfelvételre 2017. május 3. és 17. között került sor. A kutatás nem reprezentatív a hazai lakosságra nézve, ugyanakkor a pünkösddel kapcsolatos véleményeket, attitűdöket jól szemlélteti.



A sajtóközleményben szerepelő további információk az Oszkár.com Telekocsi saját foglalási adatain alapulnak. Az Oszkár.com Magyarország legkedveltebb telekocsi oldala, a közösségnek jelenleg közel félmillió regisztrált tagja van.

A legtöbben szeretteikkel töltik a hosszú hétvégét, az utazásra voksolók is családjukkal vagy párjukkal kelnek útra. Mindössze tízből három utazó marad útitárs nélkül.- Sokan már pénteken elindulnak, emellett szombat délelőtt kell még tumultusra számítani az utakon. Leginkább a Miskolc és Nyíregyháza felé vezető M3-as, illetve a Pécs felé vezető M6-os autópályákon várhatók dugók, ezek a tipikus pünkösdi úti célok - mondta el Prácser Attila.A válaszadók fele egyébként egyáltalán nem figyeli a hosszú hétvégéket. Egy-egy szabadnappal is mindössze a megkérdezettek egyharmada szokta megtoldani. Pedig jövőre érdemes lesz nagyobb figyelmet szentelni a szervezésnek, ugyanis kilenc hosszú hétvége vár ránk.Habár sok esetben az ár határozza meg a végső döntést, utazási típus választásánál a biztonságos célba érés a legfontosabb.- Az utazók biztonságos, gyors és kényelmes közlekedésre vágynak, így az ár csupán a negyedik legfontosabb tényező - mondta el Gyürüs Máté. - Ehhez az is hozzájárul, hogy a pünkösdkor elutazók fele legfeljebb 150 kilométert tesz meg. Ekkora távnál nincs jelentős különbség az egyes utazási típusok ára között - tette hozzá a szakértő.Az Oszkár.com Telekocsi felméréséből az is kiderült, hogy a pünkösd nem tartozik a pénztárcát jelentősen megterhelő ünnepek közé. A legtöbb utazó legfeljebb 6000 forintot szán az útiköltségre, az egész hétvégére pedig fejenként maximum 20 ezer forintot áldoz.