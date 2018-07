A MÁV-Start vizet oszt a fővárosi főpályaudvarokon és több vidéki vasútállomáson

A tájékoztatás szerint Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a békéscsabai, a szegedi a kecskeméti, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a fonyódi, a siófoki, a veszprémi, tapolcai, celldömölki, zalaegerszegi, debreceni és nyíregyházi állomáson adnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozóknak.



A MÁV-START emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel, folyadékkal kezdje meg utazását.



A vasúttársaság elsődleges célja, hogy utasai számára minél komfortosabb utazást biztosítson, ezért a járművek karbantartása során - a megbízható üzemkészség érdekében - különös figyelmet fordít a vasúti kocsik légkondicionáló és légjavító berendezéseire - írja közleményében a MÁV.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szombaton közölte, hogy a rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe lépteti a vörös kódot. A tárca felhívta a figyelmet, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el.



A kormány honlapján közzétett protokoll szerint "vörös kód" idején a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül (a regionális diszpécserszolgálat jelzésére) fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést kérő hajléktalanok elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata - tették hozzá.



Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján - arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával - olvasható a vörös kód protokolljában.