A NEB feloldaná az ügynökneveket tartalmazó mágnesszalagok titkosítását

Elkészült a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) közös szakértői munkacsoportjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának tudományos vizsgálatáról.A mágnesszalagok létére először az 1995-ben létrehozott Iratfeltáró Bizottság hívta fel a nyilvánosság figyelmét, majd az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelésére 2007-ben felállított Szakértői Bizottság jelentése foglalta össze a diktatúra állambiztonságának számítógépes nyilvántartási rendszereiről akkor tudottakat. Ezt követően 2009-ben jött létre az ún. első mágnesszalag-bizottság, amely a szalagokon talált adatállományokat informatikus szakértők bevonásával lementette, és a helyreállítást követően a jelenlegi számítógépes rendszerekkel rész-ben olvashatóvá tette. A második mágnesszalag-bizottság pedig a lementett adatállományok közül az ún. „H" (hálózati) adattárnak papírra nyomtatását végezte el -idézte fel az előzményeket a jelentésében a NEB.A munkacsoport célja, hogy a lehető legpontosabban egészülhessenek ki azok a levéltári források, amelyek az állampolgárok minél teljesebb információs kárpótlását, valamint a tudományos kutatást és múltfeltárást egyaránt szolgálják. Javaslataink az ennek érdekében szükséges jogszabályi környezet kialakítására és a minősített adatok felülvizsgálatának megindítására irányulnak - írják.A kívánatos cél úgy érhető el hatékonyan, ha a Történeti Levéltár a továbbiakban már nemcsak állambiztonsági, hanem nemzetbiztonsági iratokat is őrző szaklevéltár lesz. Az információs kárpótlást azonban a továbbiakban is csak a volt és minősített adatot nem tartalmazó állambiztonsági iratok esetén kell biztosítani. A demokratikus, jogállami keretek között működő nemzetbiztonsági szolgálatok levéltári anyagainak megismeréséről és kutatásáról a levéltári törvény előírásai alapján kell gondoskodni.Lehetővé kell tenni, hogy a Történeti Levéltár, ha nem is főszabályként, de minősített iratokat is átvehessen.Földváryné Kiss Réka - a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán -, elmondta, a szalagokon 58 ezer adattípus található, amelynek a nagy része személyekre vonatkozik, de vannak például titkos lakásokra vonatkozó információk is.A szalagok tartalmaznak ügynökneveket, azonban ügynöktörténetek, valós tevékenységre vonatkozó adatok nincsenek rajtuk. Emellett szerepelnek rajtuk olyan emberek nevei, akiket szerettek volna beszervezni, ezért megfigyeltek, valamint az ügynökök fontos, érdekes kapcsolatai is megtalálhatóak a szalagokon – ismertette a részleteket a NEB elnöke.Hangsúlyozta, hogy a nyilvántartás nem teljes körű, hanem töredékes, inkább csak egy "puzzle darab" a teljes képhez, így nem értelmezhető önmagában.A NEB ezért azt javasolja, hogy oldják fel az adatok titkosságát, ha az nem sért állambiztonsági érdekeket, valamint a szalagok kerüljenek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába a többi forrás mellé – mondta Földváryné Kiss Réka. Az állambiztonsági mágnesszalagokon megőrzött adatállomány nem csak ügynökneveket tartalmaz, így részben több, részben kevesebb mint egy ügynöklista – mondta a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.