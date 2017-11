A posta csomaglimitje a magánszemélyek csomagfeladását nem érinti

A tájékoztatás szerint a Magyar Posta november 15-től csak a szerződéssel nem rendelkező üzleti partnereinél limitálta két csomagterméknél (MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag) a feladási mennyiséget, magánszemélyeknél nem, így ez a változtatás az egyetemes postai szolgáltatást nem érinti - hangsúlyozták.A cég honlapján korábban közzétett információ alapján november 15-től visszavonásig a zökkenőmentes küldeménykezelés érdekében a Magyar Posta csomagfeladási limitet vezet be. Az intézkedés kizárólag a nem szerződéses ügyfeleket érinti, akik naponta legfeljebb 5 darab MPL Üzleti csomagot és 5 darab MPL Netcsomagot adhatnak fel.Az intézkedésre azért van szükség, hogy a Magyar Posta az év végi élénk küldeményforgalomban is az eddig megszokott, magas színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani ügyfeleinek - tartalmazza a közlemény.A rendelkezés a vállalkozásoknak csupán egy szűk körét érinti, azokat, amelyek sok csomagot adnak fel, de nem szerződnek egyetlen futárszolgálattal sem, vagy a jelenlegi szállító partnerük nem vállalja a többletküldeményük elvitelét.Természetesen egyetemes postacsomagként továbbra is feladhatnak 5-nél többet naponta ezek a cégek, ugyanakkor a Magyar Posta felhívja a figyelmet, hogy a posta az egyetemes postai csomagra 2-3 napos kézbesítési időt vállal.Az egyetemes szolgáltatás részeként biztosított egyszerű postacsomagot tehát továbbra is fel lehet adni korlátozás nélkül - áll a tájékoztatásban.Az intézkedésről szóló cikkünket