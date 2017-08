A sajtószabadságért tüntettek Budapesten augusztus 20-án - Lukácsi Katalin ex-KDNP-s nagyszerű beszéde - fotók

Az ellenzéki pártok túl sokat viaskodnak egymással, és sokszor úgy látszik, hogy képtelenek együttműködni - hangoztatta a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, miniszterelnök-jelöltje vasárnap Budapesten, a Függetlenség Napja néven meghirdetett ellenzéki tüntetésen. A demonstráción, amelyen a szabad sajtó támogatását kérték és a kormány leváltását ígérték a felszólalók, Karácsony Gergely azt mondta, a 2018-as választás után újra kell alapítani azt a Szent István-i államot, amit az elmúlt száz évben többször leromboltak. Az államnak az a dolga, hogy védje a polgárokat a hatalommal, a munkásokat a tőkével, a jövőt pedig a jövő felélésével szemben. Ilyen államot kell építeni, és ennek az államnak Európában van a helye - szögezte le a zuglói polgármester.A kormányzatot folyamatosan bíráló politikus arra is kitért, hogy a jövő évi választásokig már kevés az idő, de az ellenzéki pártok túl sokat viaskodnak egymással és sokszor úgy látszik, hogy képtelenek együttműködni. Hajdu Nóra , a szervező Együtt alelnöke a Szabad sajtó úton összegyűlt néhány száz fős hallgatóság előtt - a sajtószabadság követelése mellett - a nemzeti együttműködés rendszerének felszámolását és egy igazságosabb, tisztességesebb ország létrehozását ígérte, ha kormányra kerülnek. A jövő évi választásokról szólva hangsúlyozta, hogy az utolsó utáni pillanatig nyitva áll az ajtajuk minden új politikai erő előtt, amelynek szintén az a véleménye, hogy a 2010 előtti és utáni világot is meg kell haladni. Vágó Gábor , a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület alapító tagja arról beszélt, a jelenlegi hatalom újjáépítette a pártállamot, mivel ez a rendszer nem a nép, hanem a saját érdekeit szolgálja. Az ellenzék felelőssége egy olyan állam létrehozása, amely valóban a népet szolgálja, az állampolgárok pedig ezt a helyi szabad sajtó kiépítésével, támogatásával segíthetik - mondta.- A szabadságkorlátozó Orbán-rezsim folyamatos harcot hirdet mindenki ellen, aki tőle független. Ezt a harcot fogja folytatni a Fidesz ősztől is a média szabadsága és az európai magyar polgárok szabadsága ellen. Ezért pártok és civilek közös tüntetésen állunk ki a sajtószabadságért, a jogállamért, a demokráciáért - írták a szervezők."Köszönök minden törekvést bármelyik párttól, amely országunkat akarja előmozdítani, de a csodát nem a pártoktól kell várni, és országunk felemelkedéséhez nem is kell csoda. Azt a munkát, amit Szent István, a valóban kivételes államférfi 1000 évvel ezelőtt elkezdett, nekünk kell továbbfolytatnunk, nekünk kell bátrabbaknak lennünk. „Nem lehet abbahagyni / Magyarországot. Csinálni kell tovább." Nem a 2018-as választáson múlik országunk jövője, hanem rajtunk.

Vegyünk részt a demokráciában, mondjuk el véleményünket, építsük a jogállamot, ne tűrjük a korrupciót, ültessünk fákat, szedjük föl a szemetet, adjunk a nélkülözőnek. Dicsérjük, aki sikert ér el, és bátorítsuk, aki elbukott. Éljünk bátran a jogainkkal, és harcoljunk ki még többet! Higgyünk Magyarországban!" - mondta Lukácsi Katalin.

A tüntetésen felszólalt



- Hajdu Nóra, az Együtt alelnöke

- Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, miniszterelnökjelöltje

- Lukácsi Katalin, kereszténydemokrata politikus, volt KDNP-tag

- Vágó Gábor, a KELLESZ - Korrupció Ellenes Szövetség alapítója

- Porcsin Zsolt, korábban a Hajdú-bihari Napló, majd a Heves Megyei Hírlap főszerkesztője volt, a vagy.hu alapítója