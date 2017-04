A szekrény mögötti falban bújt el a rendőrök elől - videó

Betöréses lopásokért börtönbüntetésre ítélt férfit fogtak el a rendőrök csütörtök hajnalban Mezőberényben - írja a police.hu A 40 éves békéscsabai férfi ellen a Gyulai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot, mert a rá jogerősen kiszabott 2 év szabadságvesztése letöltését nem kezdte meg. Rejtőzködött a rendőrség elől, Békés megye több településén is megfordult.A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei végül egy mezőberényi tanyán találták meg.A tanyaépület egyik helyiségében, egy szekrény mögött alakított ki magának rejtekhelyet. A szekrény alsó részéről a hátlapot levette, a szekrény mögött a falat megbontotta. A bútor alsó ajtaján keresztül mászott be a falban kialakított búvóhelyre. A szekrény hátlapját visszaillesztette és az alsó polcra bepakolt ruhák is takarták.A rendőrök a férfit a gyulai börtönbe vitték.