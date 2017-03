A szexmunkások miatt kiegészíthetik az előzetes elzárások szabályozását

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete még tavaly fordult az Alapvető Jogok Biztosához a problémával, miszerint sok szexmunkás kerül előzetes elzárásba, holott a törvény szerint tilos volna fogdára küldeni, mert kiskorú gyereket egyedül nevelnek.Dr. Makó Klaudia, a SZEXE jogsegély szolgálatának jogásza beadványában jogszabálymódosítást tartott szükségesnek.

A probléma nem is az otthonokban, hanem már kint az utcán elkezdődik: az alkalmatlan törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy szexmunkásokat olyan mondvacsinált indokokkal büntessenek jelentős összegekre, mint hogy rossz helyen álltak. A türelmi zónák kijelölése azonban az önkormányzatok kötelessége, amelynek tizenhét éve nem tesznek eleget. A SZEXE Jogsegély Szolgálat számos ügyfelét azonban olyan helyen is megbírságolják, ahol hatósági bizonyítvány szerint is szabad volna állnia: ilyen területeken is gyakori, hogy megjelennek a rend őrei és alkalmi „razziák" keretében „begyűjtik" a szexmunkásokat - közölte s SZEXE.Hozzáfűzték, a büntetések könnyen gyűlnek, éves szinten milliárdos összegekben osztják a bírságokat, amelyeket sok szexmunkás nem tud befizetni. Ezeket a kiegyenlítetlen bírságokat ilyenkor elzárásra változtatják, akár két évre fogdára kerülhet miattuk valaki, aki eleve a nehéz szociális helyzete miatt kényszerült utcai felajánlkozásra.„Jelen esetben különböző problémák és érdekek feszülnek egymásnak, amelyből mindig a szexmunkás és közvetlen környezete kerül ki vesztesként" – állítja dr. Makó. A közvélemény erkölcsileg elítéli, a joggyakorlat bűnössé bélyegzi a szexmunkásokat annak ellenére, hogy törvényben szabályozott legális tevékenységet folytatnak. Erre a hatóságoknak egy egész jogrendszer a segítségükre van, kezdve a nehezen, az intézkedő hatóságok kénye-kedve szerint értelmezhető jogszabályi rendelkezésekkel.

Ilyen jogi környezetben álom marad az, hogy a társadalom peremére szorult, leginkább elesett és segítségre szoruló személyek a hatóságoktól segítséget kapjanak – büntetést annál inkább

– írja a SZEXE jogásza. Az erkölcsi ítélkezéshez és a jogi szankcionáláshoz ugyanis nem társul olyan szociális hálózati rendszer, amely alternatívát kínálna és segítséget nyújtana ahhoz, hogy a szexmunkás családja jövedelmét más forrásból, más munkából tudná fedezni.Korábban írtuk:Sok olyan szexmunkás kerül szabálysértési elzárásba vagy előzetesbe, akiket a törvény szerint tilos volna fogdára küldeni, mert kiskorú gyereket egyedül nevelnek. A szabálysértési törvény ugyanis megtiltja, hogy kiskorú gyereküket egyedül nevelő szülőket szabálysértési ügyekben elzárjanak.Sok szexmunkás azonban meg sem meri mondani a rendőröknek, hogy kisgyereke van, mert - nagyon is megalapozottan - attól félnek, hogy a gyámhatóság a munkájukra hivatkozva elveszi tőlük a gyerekeiket. A SZEXE beadványára reagálva az Alapvető Jogok Biztosa azt írja: pontosítani kell a szakmai szabályozást - írja közleményében a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete.

A mai gyámhatósági gyakorlat elegendőnek tekinti a gyermek családjából történő kiemeléséhez pusztán azt a körülményt, hogy egy szülő szexmunkát végez, pedig 1999 óta ez legális pénzkereső tevékenység.A szexmunkások tekintélyes része éppen azért választja ezt a megélhetést, hogy gyermekeit el tudja tartani.A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete az Alapvető Jogok Biztosához fordult a problémával. Dr. Makó Klaudia, a SZEXE jogásza beadványában jogszabálymódosítást tartott szükségesnek.Az ombudsman szerint ha törvénymódosítás nem is, a szakmai szabályok kiegészítése szükségesnek tűnik.

Jelen esetben különböző problémák és érdekek feszülnek egymásnak, amelyből mindig a szexmunkás és közvetlen környezete kerül ki vesztesként

- állítja dr. Makó.