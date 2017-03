A tanulók 62 százaléka szerint jó az iskolai menzán kapott étel

A napilap számára készült országos, reprezentatív felmérést azt mutatta, hogy a nem menzán étkező 14 százaléknyi gyermek szülei elsősorban azzal indokolták távolmaradásukat, hogy gyerekük diétás étkezésre szorul, vagy nem szereti a menzán felszolgált ételt. A szülők közül azok voltak a legelégedetlenebbek, akik az átlagosnál többet fizetnek a szolgáltatásért.



A kutatás szerint a menzareformmal bevezetett zsírszegényebb, kevésbé sós és cukros étrend elfogadottsága magasabb a vártnál. Kitértek arra is, hogy a megkérdezett gyerekek 60 százaléka szeretne többet tudni az egészséges táplálkozásról, 72 százalékuk pedig szívesen megtanulna főzni is.



Összesítették a diákok kedvenc ételeit is, ezek között szerepelnek a gyümölcslevesek, a főételek közül a rántott fogások és a bolognai spagetti, a desszertek közül pedig a tejbegríz.