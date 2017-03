A Teréz körúti robbantás gyanúsítottját már nem a korábbi ügyvédje védi

Az eddigi védő, Brunner Tamás megerősítette az MTI-nek a 24.hu információját. Az ügyvéd azt mondta: P. L. szerdai kihallgatásán jelezték védencével közösen, hogy mostantól nem ő látja el a védői feladatokat az ügyben. Tudomása szerint még nincs új ügyvédje P. L.-nek, vagy ha van is, arról nem tud - tette hozzá.



Az ügyvéd az okokról csak annyit mondott, hogy ő kezdeményezte az elválást, védence pedig elfogadta ezt. Döntésének az ügyhöz, eddigi védence esélyeihez nincs köze, más okból határozott úgy, hogy nem védi tovább a gyanúsítottat - emelte ki.



A tavaly szeptember 24-ei robbantásban két rendőr megsérült, egyikük életveszélyesen a főváros VI. kerületében, a Teréz körúton. Az elkövetéssel gyanúsított P. L.-t október 19-én fogták el, előzetes letartóztatását szerdán hosszabbította meg a bíróság április 21-éig.



A gyanúsítottat azóta többször kihallgatták. Február 22-én Brunner Tamás az MTI-nek azt mondta: P. L. a kihallgatásokon elismerte, hogy ő készítette az eszközt, ő helyezte el és ő hozta működésbe, így azok az értesülések is helytállóak, amelyek szerint ő szerepel a felvételeken. Az ügyvéd akkor azt mondta, hogy az indítékra egyelőre nincs válasz.



A 24.hu szerdán azt is írta, hogy a gyanúsítottal - aki két hét kihagyás után hallgattak ki ismét az ügyészségen - legutóbb már nem volt könnyű kommunikálni, nem akart beszélni. A portálon hozzátették: most "csupán annyi derült ki, hogy a brutális bűncselekmény ügyében már nyár elején vádat emelhetnek".