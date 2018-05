A termékbemutatós cégek továbbra is hihetetlen összegek kiadására veszik rá idős résztvevőket

A jogszabály csak azt tiltotta meg, hogy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan nem lehet ajándék juttatását, illetve ajándéksorsolást reklámozni.

Hiába próbálják visszaszorítani a termékbemutatós cégeket a jogszabályok módosításával, szigorításával, sajnos még mindig hihetetlen vásárlásokra veszik rá az idős embereket. „Természetesen" még mindig a közérzet/egészségjavító készülékek viszik a pálmát, melyekből egyre többféle termék létezik a piacon több százezer forintos vételáron. - áll FEOSZ közleményében.Hiába tehát a jogszabályi szigorítás, mégis meghívják a vásárlókat a termékbemutatókra, amik viszont jogilag már nem minősülnek annak, mert ugyan nem néz ki a helyiség üzletnek, de sok esetben bejelentett telephelyről, központról van szó. Itt bemutatják a terméket, kiemelve, hogy milyen betegségek kezelésére alkalmas kifejezetten. (Olyan betegségekről van szó, melyek idős korban gyakorlatilag mindenkit érintenek.)Sok esetben a helyszínen ajándékokat is ígérnek a vásárlás mellé.Szintén tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, azaz fogyasztói hitelt közvetítése. Hiszen az ilyen jellegűen rendezvényeken részt vevő fogyasztók általában nem rendelkeznek elegendő anyagi erővel az itt kínált termékek megvásárlásához, ezért a szervezők fogyasztói hiteleket is közvetítenek a részükre. Ugyanakkor a hitelszerződés megkötését követően a fogyasztó a pénzügyi intézménnyel kerül jogviszonyba és nemfizetés esetén súlyos jogkövetkezményekkel kell számolnia.A baj csak az, hogy ez kizárólag a termékbemutató esetében tiltott tevékenység, ha viszont jogilag nem termékbemutatón járt a fogyasztó, akkor ugyanúgy köthetnek vele hitelszerződést. Így a kb. 400.000 Ft-ot termékért 48 hónap futamidővel számolva közel 580.000 Ft-ot kell visszafizetni. Az idős vásárlók minden aláírnak a helyszínen, a konkrét összegeket már meg sem nézik, hiszen elfáradnak a több órás bemutató végére, és bíznak abban, hogy szóban mindent elmondtak nekik, biztos az van a papírokban is.Amikor pedig hetekkel később megérkezik a termék az ajándékokkal, és a fizetendő csekkekkel, akkor döbbennek rá, hogy ezt nem tudják majd fizetni. Nincs félretett pénzük, a nyugdíjból pedig nem tudják havonta kigazdálkodni a törlesztőrészleteket. Ki sem bontják, nem is használják a termékeket, de hiába viszik vissza, a cégek nem hajlandók lemondani bevételük egy részéről sem. Nem bontják fel a szerződéseket, a vásárlóknak pedig ki kell fizetni a hatalmas összegeket.Tekintettel arra, hogy nem termékbemutatón jártak, így nem illeti meg őket a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog sem. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint továbbra is fel kell lépni az ilyen értékesítési forma ellen, ami a kiszolgáltatott fogyasztók megkárosítására irányul.