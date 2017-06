A Tisza a legolcsóbb élővíz

Manapság a Tisza a leginkább pénztárcakímélő vizünk, elvégre Tiszalökön, Tiszaalpáron, Tiszafüreden, Tiszapüspökin, Tiszanánán, Poroszlón és Sarudon is nívós, ingyenes szabadstrand működik - írja a szombati Magyar Hírlap.



A Hajozas.hu adataira hivatkozva állapítja meg a lap, hogy a Balatonnál egyre több településen kell jegyet váltani a fürdőzéshez, sőt a Velencei-tónál is, de utóbbinál Agárdon, Gárdonyban és Velencén is akadnak még olyan partszakaszok, ahol térítésmentesen lehet megmártózni a vízben.



Összesítésük szerint Balatonbogláron a Platán strandon, Balatonfenyvesen a Nagystrandon, Balatonkeresztúron a Vitorlás utcai szabadstrandon, Örvényesen a Platán szabadstrandon, valamint Keszthelyen és Zamárdiban lehet még belépőjegy nélkül fürdeni a Balatonban.



Azokon a településeken, ahol a korábbi szabadstrand fizetős lett, a helyiek attól tartanak, hogy a fürdőzők elpártolnak tőlük, akkor pedig megcsappanhat a helyi szolgáltatások iránti kereslet is. A fővárosiak közül sokan a városi fürdőzés helyett az olcsóbb megoldást választják, elsősorban Gödre vagy Dunabogdányba látogatnak el, de Zebegényt vagy éppen Nagymarost is sokan keresik fel - írja a szombati Magyar Hírlap.