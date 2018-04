A trélerrel együtt lopták el a luxusautót - Nem csak a tolvajok jártak rosszul

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügyben egy ismert budapesti üzletembert és annak bűntársát egy eltulajdonított luxusautóval kapcsolatban elkövetett orgazdasággal vádolja az ügyészség. Az esetről sajtóközleményben számolt be a Fővárosi Főügyészség.



A vádirat szerint ismeretlen személy 2017. február 1-jéről 2017. február 2. napjára virradóra egy III. kerületi parkolóból eltulajdonított egy Magyarországra egy nappal korábban behozott, jelentős értékű gépjárművet - az autót szállító tehergépkocsival együtt. A két gépjármű együttes értéke mintegy 40 millió forint volt.



Az ellopott luxusautó egy nagy értékű gépkocsik bérbeadásával foglalkozó cég tulajdonában állt, amelynek vezetője megbízott egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel bíró – magánnyomozással is foglalkozó – férfit azzal, hogy sikerdíj ellenében találja meg neki az autót.



A magánnyomozással megbízott férfi olyan információhoz jutott, miszerint a gépkocsit egy Pest megyei illetőségű férfi lophatta el.

A vád szerint a "magánnyomozó" egy társával felkereste a lopással meggyanúsított férfi családját, és fenyegetéssel rábírták az egyikőjüket arra, hogy árulja el hol találják meg a keresett férfit, akit így végül meg is találtak, de ő tagadta, hogy köze lett volna az autólopáshoz.



Az autó megtalálásával megbízott, fenyegetőző férfit (IV. rendű vádlott) és társát (III. rendű vádlott) a fentiek miatt kényszerítés bűntettével vádolta meg az ügyészség.



Mindeközben egy másik ember - az ügy I. rendű vádlottja - tudomást szerzett az ellopott luxusautóról, valamint arról is, hogy a gépkocsit egy a tulajdonos által megbízott férfi (a fentiek szerint, a IV. rendű vádlott) keresi. Ez az ember fel is kereste az autó megtalálásával megbízott férfit, akinek azt mondta, hogy vissza tudja hozatni az autót egy bizonyos összeg fejében. Az ügyletbe a jól értesült férfi bevont még egy budapesti üzletembert is (II. rendű vádlott), akinek 500 000 forintot ígért a közreműködéséért.



Az I. rendű és II. rendű vádlott ezután egy találkozó alkalmával a másik félnek azt ajánlották, hogy az ellopott autót 3.500.000 forintért cserébe szerzik vissza. Az egyeztetések során végül abban állapodtak meg, hogy az eltulajdonított gépkocsi visszaszerzésért 500.000 forintot kapnak.



Az autó átadására 2017. február 19-én került sor Esztergom külterületén, ahol az autóért cserébe az átadás helyszínén 250.000 forintot fizetett a tulajdonos.



A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügyben a nyomozó ügyészek a Készenléti Rendőrség és Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkatársainak közreműködésével a 2017. március 23-án az egyik gyanúsítottat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el.