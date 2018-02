A tűzifahirdetések hetven százalékát pucolta le a Nébih a Jófogásról

Az ellenőrzött internetes tűzifahirdetések mintegy 70 százalékának, 54 hirdetés azonnali törlését kezdeményezte a portál üzemeltetőjénél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mivel a tűzifa vélhetően illegális eredetű, vagy azt a vásárlók megkárosításával próbálták eladni.



A Nébih szerdai, MTI-nek küldött közleménye kiemeli: folyamatosan ellenőrzik az online tűzifahirdetéseket is, mivel itt a legnehezebb azonosítani a hirdető személyét és a hirdetés valóságtartalmát, a vásárlók jogos panaszának érvényesítése pedig akadályokba ütközhet.



A Nébih szakemberei a Jófogáson megjelenő tűzifahirdetéseket ellenőrizték a portál üzemeltetőivel együttműködve.

A próbavásárlások során a hatóság elsősorban a hirdetők azonosíthatóságát és a hirdetések valóságtartalmát vizsgálta.



Azokban az esetekben, amikor a hatóság felszólítása ellenére a hirdető nem szüntette meg a jogszabálysértést, vagy a jogsértés súlya azt indokolta, a Nébih kezdeményezte a kifogásolt hirdetés törlését, amelyről az oldal üzemeltetői intézkedtek.



A visszaélések elkerülése érdekében a Nébih a jövőben is rendszeresen ellenőrzi az elektronikus és nyomtatott formában megjelenő hirdetéseket. A hatóság a kisebb mulasztások esetében ezután is ésszerű toleranciát tanúsít, a súlyosabb jogsértések azonban – a hirdetések törlésén túl – komolyabb szankciókat vonnak maguk után. - írták.