Áder: a klímavédelem hozzájárul a migrációs nyomás csökkentéséhez

Az erős klímavédelem hozzájárul a migrációs nyomás csökkentéséhez - jelentette ki Áder János köztársasági elnök szerdán Budapesten.Az államfő a Biztonsági kihívások a 21. században (Éghajlatváltozás - Migráció) címmel rendezett tudományos konferencián előadásában kiemelte: ahol folyamatosan csökken a víz mennyisége, romlik a talaj minősége, emelkedik a tengervízszint, az urbanizáció miatt jelentősen növekszik a környezeti terhelés, megindulhat a népmozgás, migráció.A másfél millió ember érkezése Európába csak a jéghegy csúcsa, és bizonyosan a klímaváltozás az egyik ok, amely erősíti a migrációs folyamatokat - vélekedett.A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott tanácskozáson Áder János hangsúlyozta: sok múlik a szomszédos országokon, illetve az első biztonságos országokon, ahova megérkeznek az emberek, ezért ezeknek az országoknak nemzetközi segítségre van szükségük.Megjegyezte: az Európai Bizottság is kiemelt biztonsági kockázatnak tekinti a klímaváltozást.A köztársasági elnök az elmúlt évek változásai között említette, hogy jelentősen nőtt a világ népessége, az aszályos területeken ráadásul még nagyobb népességrobbanás tapasztalható. Emellett drámai mértékben gyorsult az urbanizáció üteme, és a vízhiánynak kitett nagyvárosok száma is nőtt - mutatott rá.A klímaváltozás következményeiről szólva kifejtette: drámai áradások és aszályok várhatók, a mezőgazdasági területek csökkennek, ennek következtében konfliktusok alakulhatnak ki. A szíriai polgárháború egyik oka is a korábbi aszályos időszak volt - emlékeztetett.