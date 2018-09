Áder János a Szilícium-völgyi magyar kutatók és az anyaországiak együttműködését szorgalmazta

A kaliforniai Szilícium-völgyben dolgozó magyar kutatók és az egyre erősödő magyarországi digitális gazdaság együttműködése mindkét fél javát szolgálhatja - mondta Áder János államfő szerdán az egyesült államokbeli Redwood City-ben.





Az államfő kaliforniai látogatása keretében a San Franciscó-i és környékbeli magyarság képviselőivel találkozott: többek között a Szilícium-völgyi Innovációs és Tudományos Társaság vezetőivel, a helyi Magyar Katolikus Misszió, a Magyar Református Egyház, valamint a San Franciscó-i Magyar Cserkészet és Iskola képviselőivel.



Az államfő fontosnak nevezte a kaliforniai magyar kutatók szervezetének kezdeményezéseit, amelyekkel segítik az anyaországi kollégáikat, de rámutatott arra is: a magyar kutatókat tömörítő Szilícium-völgyi Innovációs és Tudományos Társaság építhet a hazai digitális gazdaság erősödésére. Lakosságarányosan Európában Magyarország ugyanis a második legnagyobb a digitális gazdaság által előállított értéket és a foglalkoztatottak számát tekintve.



A köztársasági elnök a kaliforniai kutatók figyelmébe ajánlotta a hazai Lendület-programot, amelynek célja, hogy megfelelő kutatási környezetet biztosítva csábítsa haza a külföldön élő fiatal tudósokat.



Az együttműködésben rejlő lehetőségeket Szabó Csaba, a tudományos társaság elnöke is megerősítette, hangsúlyozva: nemrég alakult szervezetük arra törekszik, hogy a hídszerepet töltsön be az anyaországgal.



Magyari-Köpe Gábor, a San Francisco és Környéke Magyar Református Egyház lelkipásztora arról számolt be, hogy az észak-kaliforniai magyarság célja egy új magyar ház létrehozása, amely nemcsak az egyházközösséget, hanem más helyi szervezeteket, illetve a magyarországi kapcsolattartást is segíthetné.



Az államfő a találkozót megelőzően kaliforniai innovációs cégeket látogatott meg: a Stanford Research Institute International kutatóintézetet, valamint a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a jövőbe mutató technológiai vívmányokkal foglalkozó részlegét, a Google X-et.



Az SRI International kutatóintézetben egyebek mellett a szén-dioxid megkötésének lehetőségeivel kapcsolatos kutatások eredményeit ismertették az intézet vezetői.



A környezet védelmét szolgáló fejlesztések a kutatók feladatai, az újszerű megoldások minél gyorsabb megtalálása után azonban a politikusok felelőssége lesz azok alkalmazása - mondta Áder János, arra bíztatva a fejlesztőket, hogy minél előbb álljanak elő a gyakorlati megoldásokkal.



A kaliforniai Menlo Parkban, az egykor a Stanford Egyetem kutatóinézeteként létrejött, majd önállósult intézmény számos területen, egyebek mellett az informatikában, az orvostechnikában, az űrtudományban vagy a robotikában segíti az alapkutatásokat abban, hogy a fejlesztések termékké válhassanak - ismertette Stephen Ciesinski, az SRI Intenal elnöke.



Az 1946-ban alapított, mára több mint kétezer embert, főleg fejlesztőket alkalmazó intézet évente 500 millió dolláros árbevétellel rendelkezik. Nekik köszönhető a számítógépes egér kifejlesztése, de részt vettek az internet megalkotásában is. Az elnök a fejlesztéseik közül kiemelte például azt a távműtétek végzésére használható, da Vinci nevű robotot, amely nemcsak a távolságot segít leküzdeni az orvos és a betegek között, de képes az emberi kéznél precízebb munkát végezni.



Ahogy arról Szabó Csaba az SRI International üzletfejlesztési vezetőjeként beszámolt, az intézet a kutatások társadalmi hasznosságát helyezi előtérbe, hiszen a politikusok is a hasznosítható találmányokat karolhatják fel.