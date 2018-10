Áder János katonai tiszteletadással fogadta a török elnököt

1998. október 28-31. - Göncz Árpád Ankarában részt vett a Török Köztársaság kikiáltásának 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, tárgyalt Süleyman Demirellel és Mesut Yilmaz miniszterelnökkel.

2000. május 24-27. - Orbán Viktor személyében tizenhét év után először tett hivatalos látogatást Törökországban magyar miniszterelnök. A kormányfő tárgyalt Bülent Ecevit kormányfővel, Ahmet Necdet Sezer államfővel, majd előadást tartott a Bilkent Egyetemen.

2002. október 15-18. - Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalos ankarai látogatásán Ahmet Necdet Sezer államfővel a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt, találkozott Bülent Ecevittel és Ömer Izgi parlamenti elnökkel, majd Kossuth Lajos emlékéhez fűződő rendezvényeken vett részt.

2005. május 12-13. - Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök magyarországi hivatalos látogatásán Gyurcsány Ferenc kormányfővel, Mádl Ferenc államfővel és Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével folytatott tárgyalásokat, majd Szigetvárra látogatott.

2006. július 25-26. - Ahmet Necdet Sezer török államfő hivatalos budapesti látogatásán Sólyom László köztársasági elnökkel és Szili Katalin házelnökkel tárgyalt Törökország európai uniós csatlakozásáról, Ciprusról és a törökországi kurd kérdésről.

2008. november 27. - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ankarai munkalátogatásán a Nabucco gázvezetékről folytatott megbeszélést Recep Tayyip Erdogan kormányfővel, majd tárgyalt Abdullah Gül köztársasági elnökkel és Köksan Toptal parlamenti elnökkel.

2009. július 13. - Bajnai Gordon kormányfő Ankarában az osztrák kancellárral, valamint Románia, Bulgária és Törökország miniszterelnökével aláírta a Nabucco földgázvezeték megépítéséről szóló kormányközi megállapodást.

2011. november 14-17. - Schmitt Pál köztársasági elnök hivatalos törökországi látogatásán találkozott Abdullah Gül török államfővel, Recep Tayyip Erdogan miniszterelnökkel és Cemil Cicek parlamenti elnökkel, és felkereste az ankarai egyetem 1935-ben létesült hungarológiai tanszékét.

2013. február 5. - Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök budapesti látogatásán Orbán Viktor kormányfővel a vízummentes utazás lehetőségéről és a magyarországi török történelmi műemlékek felújításáról tárgyalt, majd fogadta őt Áder János államfő is.

2013. december 17-18. - Orbán Viktor kormányfő hivatalos törökországi látogatásán Isztambulban megnyitotta a Magyar Kulturális Központot, és találkozott I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával. Orbán Viktor Ankarában Abdullah Gül államfővel és Cemil Cicek házelnökkel és Recep Tayyip Erdogan kormányfővel tárgyalt. Megbeszélésükön megállapodtak a magyar állampolgárok törökországi vízumkötelezettségének megszüntetéséről, majd megtartotta alakuló ülését a kormánytagokból álló magyar-török stratégiai együttműködési tanács.

2014. február 16-18. - Abdullah Gül török államfő hivatalos magyarországi látogatásán Áder János köztársasági elnökkel a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, találkozott Kövér László házelnökkel, majd részt vett a III. magyar-török üzleti fórumon.

2015. február 24. - Ahmet Davutoglu török miniszterelnök Budapesten megbeszélést folytatott Orbán Viktor kormányfővel, majd beszédet mondtak a török-magyar üzleti fórumon. A látogatás keretében megrendezték a két kormány stratégiai tanácsának ülését is. A török politikust fogadta Áder János államfő.

2015. március 11-14. - Áder János államfő hivatalos látogatásán Ankarában találkozott Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnökkel, Cemil Cicek házelnökkel, valamint Ahmet Davutoglu miniszterelnökkel. Áder Jánost Isztambulban audiencián fogadta I. Bartolomaiosz pátriárka, majd ellátogatott a kütahyai Kossuth Lajos Múzeumba, az isztambuli Zorlu Kulturális Központban pedig beszédet mondott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen.

2016. július 9. - A varsói NATO-csúcstalálkozó keretében kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő.

2016. szeptember 7. - Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő, valamint Veysi Kaynak török miniszterelnök-helyettes részvételével Szigetváron felavatták a vár 1566-os védőinek tiszteletére emelt szoborcsoportot.

2017. május 13. - A Pekingben rendezett "Egy övezet, egy út" nemzetközi együttműködési fórum előtt Orbán Viktor kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök a kétoldalú kapcsolatok helyzetéről tartott megbeszélést.

2017. június 29-30. - Orbán Viktor miniszterelnök Ankarában részt vett a felső szintű stratégiai tanács ülésén, a közös magyar-török "kormányülésen". Orbán Viktor külön tárgyalt török kollégájával, Binali Yildirimmel, majd közösen részt vettek a magyar-török üzleti fórumon. A magyar kormányfőt fogadta Recep Tayyip Erdogan államfő és Ismail Kahraman parlamenti elnök is.

2018. július 9. - Orbán Viktor kormányfő Ankarában részt vett az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan beiktatási ünnepségén.

Budapestre érkezik hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki legutóbbi újraválasztását követően a török hagyományoknak megfelelően elsőként a testvérnépnek tekintett Azerbajdzsánban tett hivatalos látogatást.A júniusban másodszor is elnökké választott, a 2017-es népszavazáson jóváhagyott alkotmánymódosítás révén immár kiszélesített, végrehajtói jogkörökkel felruházott török államfő júliusban Brüsszelben vett részt a NATO-tagországok állam- illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján, majd a hónap végén Dél-Afrikában, a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát tömörítő, úgynevezett BRICS-országok csúcstalálkozóján vett részt, és Zambiába is ellátogatott.Szeptember elején Kirgizisztánban, Biskekben és Csolpan-Atában a türk országok többségét, Törökországot, Azerbajdzsánt, Kazahsztánt és Kirgizisztánt tömörítő Türk Tanács állam- illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján vett részt, melyre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is hivatalos volt, és kijelentette, hogy Magyarország kész megnyitni a türk-magyar együttműködés új fejezetét.Alig egy héttel később a török elnök Teheránban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Haszan Róháni iráni államfővel a szíriai helyzetről, majd 10 nappal később kétoldalú megbeszélést is folytatott Vlagyimir Putyinnal a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban. Itt állapodott meg a két államfő arról, hogy demilitarizált övezetet alakítanak ki a szíriai Idlíb tartományban, amely a közel-keleti ország utolsó olyan jelentősebb területe, amely a felkelők kezén van. Előtte két nappal pedig Baku első világháborús felszabadulásának 100. évfordulójának megünneplésén vett részt Azerbajdzsánban.Szeptember végén Erdogan New Yorkban felszólalt az ENSZ Közgyűlésének általános vitájában, melynek alkalmából kétoldalú találkozót is tartott a többi között Emmanuel Macron francia elnökkel, Petro Porosenko ukrán államfővel, Haszan Róháni iráni elnökkel, Charles Michel belga kormányfővel, Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnökkel, Abe Sindzó japán kormányfővel és Theresa May brit miniszterelnökkel.Recep Tayyip Erdogan török elnök utolsó hivatalos útja szeptember végén Németországba vezetett, ahol Angela Merkel kancellár és Frank-Walter Steinmeier szövetségi államfő is fogadta. Angela Merkel itt elmondta, hogy mély nézeteltérések jellemzik a német és a török vezetés kapcsolatát. Kiemelte, hogy nézeteltérések legfőképpen a jogállamiság és az emberi jogok ügyében vannak, és ezeket mindig szóvá kell tenni, mert csak a párbeszéd vezethet el a megértésig. Mint mondta, a Németországnak és Törökországnak egyaránt stratégiai érdeke a jó kétoldalú kapcsolat. Erdogan köszönetet mondott Németországnak a Szíriából a hazájába menekült emberek ellátásának támogatásáért, és kiemelte, hogy elsősorban a gazdaság területén kell erősíteni az együttműködést. A török államfő aláhúzta, hogy a német félnek tiszteletben kell tartania a független török igazságszolgáltatás döntéseit és a kétoldalú kapcsolatok, illetve mindkét ország biztonsága érdekében segítenie kell a török hatóságok munkáját.