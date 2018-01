Áder: Magyarország példás módon helytállt a szakmák világversenyén

Magyarország jó hagyomány szerint példás módon helytállt a szakmák tavalyi világversenyén - mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten, a WorldSkills 2017 verseny magyar résztvevőinek tiszteletére rendezett ebéden.



A köztársasági elnök köszöntőjében hangsúlyozta: a fiatal magyar szakmunkások által elnyert bronzérem és a kilenc kiválósági érem az egész csapat dicsősége.



A magas színvonalú szakmunka nem csak a megrendelőnek öröm, a jól végzett munkának van egy kevésbé látványos eredménye is, az ilyen munkának társadalmi rangja, becsülete lesz, mások számára is a teljesítmény válik zsinórmértékké - fogalmazott Áder János.



A köztársasági elnök beszédében a világhírű tudóst, Albert Einsteint idézve elmondta: fát vágni jó dolog, mert annak a munkának azonnal látni lehet az eredményét. Ebben a megjegyzésben benne van egy elméleti ember minden őszinte csodálata a kétkezi munka iránt - emelte ki.



Áder János a magyar csapat tagjaihoz szólva úgy fogalmazott: az ő szakmáik is ilyenek, alkotó munkájuk révén valami mindig megépül, elkészül, megjavul, megszépül, használhatóvá válik, vagy egyszerűen újra működik.



A köztársasági elnök kifejtette: a világversenyen részt vett fiatal szakmunkások abban valószínűleg mindannyian hasonlítanak egymásra, hogy szeretik azt, amivel foglalkoznak. Nem restek a tapasztaltabbaktól tanulni, önmagukat képezni, készek folyamatosan fejlődni, elindulni egy világversenyen, összemérni tudásukat más országok legjobbjaival.



Erre csak az képes, aki bízik a már megszerzett tudásában és önmagában, bízik abban, hogy azt a szakmát, amit választott, már magas színvonalon műveli - hangsúlyozta.



Áder János úgy fogalmazott: azt kívánja, hogy a fiatalok, akik Magyarországot képviselték a szakmák olimpiájának tartott WorldSkills versenyen, társaik szemében mércévé, teljesítményük révén elismert szakemberré, választott szakmájuk mesterévé váljanak. Korosztályuk tagjainak mutassák meg, hogy érdemes szakmát tanulni és abban a legjobbnak lenni - tette hozzá.



Áder János a felkészítő tanároknak is megköszönte munkájukat, amivel lehetővé tették az eredmény elérését.



Magyarországot 19 szakmában 20 versenyző képviselte a fiatal szakmunkások világversenyén tavaly októberben Abu-Dzabiban, ahol 51 szakmában mintegy 60 ország 1300 versenyzője indult. A magyar versenyzők az ács, kőműves, festő, épületasztalos, bútorasztalos, villany-, víz-, gáz- és fűtésszerelő, hegesztő, gipszkarton-szerelő, informatikai rendszerüzemeltető, webfejlesztő, fodrász, szépségápoló, cukrász, pincér, szakács, ápoló, virágkötő szakmákban egyénileg indultak, a mechatronika versenyen kétfős csapat vett rész.