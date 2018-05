Áder: Magyarország több területen is együttműködhet Kolumbiával

Magyarország elsősorban víz-, agrár- és erdőgazdálkodási területen működhet együtt Kolumbiával - mondta Áder János köztársasági elnök, miután a Sándor-palotában tárgyalást folytatott a Nobel-békedíjas kolumbiai elnökkel, Juan Manuel Santossal.



A magyar államfő szerint kulturális és oktatási területen is bővülhet az együttműködés, például azzal, hogy jövőre kétszer annyi kolumbiai fiatal tanulhat majd magyar egyetemeken. Szerinte a négyszeres túljelentkezés a magyar felsőoktatás rangját mutatja.



Áder János gratulált Juan Manuel Santosnak a sikeres békefolyamathoz, az ezért kapott Nobel-békedíjhoz, a sikeres kábítószer-ellenes küzdelemhez, valamint ahhoz, hogy kijutottak a futball-világbajnokságra. A kolumbiai politikust méltatva azt mondta, Juan Manuel Santos elévülhetetlen érdemeket szerzett a kolumbiai békefolyamatban, hiszen irányításával sikerült lezárni egy csaknem öt évtizedes belső háborúskodást.



Áder János történelmi pillanatnak nevezte, hogy most először - Juan Manuel Santos személyében - kolumbiai elnök látogatott el Magyarországra.



Az erdőgazdálkodási együttműködésről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy a kolumbiai háborúban hatalmas erdőterületek pusztultak el, és részben ezért is újratelepítésre van szükség. A kolumbiai erdők a Föld tüdejének a részei, ezért nem csak az ott élők, hanem a magyarok, az európaiak érdeke is hogy ezeket a területeket megóvják - hangoztatta. Emlékeztetett arra, hogy Kolumbia a leginkább kitett Dél-Amerikában a klímaváltozás hatásainak. Az elmúlt években átélte a sok, a kevés és a szennyezett víz drámáját, áradásokat, aszályokat és azt, hogy több millió hordónyi olaj ömlött a természetes vizekbe.



A magyar államfő a kulturális együttműködés bővítésének a lehetőségéről szólva megjegyezte: Kolumbia - mások mellett - olyan nagy íróval is büszkélkedhet, mint az irodalmi Nobel-díjas Gabriel García Márquez.



Juan Manuel Santos megköszönte, hogy Magyarország, részben az Európai Unión keresztül, jelen volt a kolumbiai békefolyamatban. Köszönetet mondott azért is, mert Magyarország támogatást nyújtott ahhoz, hogy Kolumbiát felvegyék az OECD-országok közé.



Szerinte a vízgazdálkodás olyan terület, amelyet a két ország kölcsönös haszonnal aknázhat ki. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás következtében mindenki arra kényszerül, hogy jobban vigyázzon a vizeire, szigorúbb védje vizeit. Az együttműködés legjobb módjának mondta, hogy diákokat küldjenek Magyarországra a vízgazdálkodási tapasztalatok átvételére, továbbá, hogy Kolumbiai is fogadjon magyar diákokat például a mezőgazdasági kutatóintézetükbe.



Juan Manuel Santos arra is kitért, hogy egy fiatalokból álló úszócsapat érkezik majd Magyarországra, amelynek a tagjai között ott vannak a volt gerillák és az áldozatok gyermekei is.



Emlékeztetett arra is, hogy a két ország közötti kapcsolatépítés során már nagykövetségeket nyitottak, és a külügyminiszterek is találkoztak már. A mostani látogatás célja pedig az, hogy tovább fejlesszék és új területekre terjesszék ki az együttműködést, és abba a privát szektort is bevonják - mondta.



Az együttműködés regionális szinten is folytatódhatna - mondta. Ez azt jelenti, hogy a Csendes-óceáni Szövetségnek - tehát Chilének, Perunak, Mexikónak és Kolumbiának - a visegrádi négyek lehetnének a partnerei.



Közölte, a tárgyaláson szó esett arról is, hogy a kolumbiai erdők újratelepítése összefügg a békefolyamattal, mert a polgárháború hatalmas pusztítást okozott, így nem csak ellenségeikkel, hanem a természettel is békét kell kötniük. Az erdőtelepítésekkel kapcsolatban jelezte: az Eximbank már hitelkereteket bocsátott rendelkezésre azokhoz a projektekhez, amelyek ezeknek a munkáknak a keretét adják.



Juan Manuel Santos, akit a budai Várban, a Szent György téren katonai tiszteletadással fogadtak, csodálatát fejezte ki a magyar főváros szépsége iránt, és azt hangoztatta: gyümölcsöző, erős lehet a két ország kapcsolata.



A kolumbiai elnököt délelőtt Orbán Viktor is fogadta. A magyar miniszterelnök a megbeszélés után azt mondta: Magyarország sokat tanulhat abból, ahogyan megpróbálják a kolumbiai gazdaságot a világ egyik legversenyképesebbikévé tenni.